Maltese Metsola verslaat CDA’er De Lange in race EP-voorzitterschap

De Maltese Europarlementariër Roberta Metsola neemt binnenkort naar alle waarschijnlijkheid het voorzitterschap van het Europees Parlement over. Woensdag werd Metsola door de christendemocratische fractie in het EP gekozen als eigen kandidaat voor het voorzitterschap. Metsola versloeg onder meer de Nederlandse CDA’er Esther de Lange, die zich intern eveneens kandidaat had gesteld.

De kans dat het Europees Parlement Metsola begin volgend jaar in een plenaire stemming tot nieuwe voorzitter kiest is daarmee groot. De termijn van huidige sociaaldemocratische voorzitter David Sassoli loopt in maart volgend jaar af en volgens de Europese Volkspartij (EVP) is het nu aan hen de beurt een nieuwe voorzitter te leveren. Maar Sassoli zelf denkt daar anders over, waardoor de verkiezing de komende tijd in een politiek moddergevecht kan uitmonden.

Dat Metsola uit de kleine lidstaat Malta de Nederlandse De Lange versloeg is opvallend en zegt iets over de verhoudingen binnen de christendemocratische fractie. Het zwaartepunt van die partij is de afgelopen jaren steeds meer naar Zuid-Oost-Europa opgeschoven. Metsola kreeg achter de schermen bovendien steun van de machtige Duitse fractie van de christendemocraten, die in eigen land weliswaar niet meer regeren maar hun kaarten op de Maltese zetten om in Brussel invloed te behouden.

Sassoli wil niet vertrekken

Metsola zit sinds 2013 in het Europees Parlement en werd twee jaar geleden al tot vicevoorzitter benoemd. Het voorzitterschap van het EP behoort tot een van de Europese topfuncties, waarin je achter de schermen de nodige invloed kan uitoefenen. Zo schuift de EP-voorzitter aan bij Europese topontmoetingen en kan hij of zij een stempel drukken op de agenda van het EP. Wordt het straks Metsola, dan krijgt het EP voor het eerst sinds 2002 weer een vrouwelijke voorzitter.

„Als we nu een partijpolitieke discussie starten, dan weet iedereen dat het dossiers zal beschadigen”

Daarvoor zal haar partij de komende tijd eerst nog wel de strijd met de sociaaldemocraten aan moeten gaan. De EVP beroept zich op afspraken die in de zomer van 2019 achter de schermen tussen de grootste partijen werden gemaakt en waarin de Europese topposities onderling verdeeld werden. De sociaaldemocraat Sassoli zou volgens die afspraken één termijn van 2,5 jaar mogen voorzitten, waarna een christendemocraat het stokje over zou nemen. „We werden het toen eens dat de EVP het tweede deel van dit mandaat het recht zou hebben een kandidaat te presenteren”, benadrukte EVP-fractievoorzitter Manfred Weber dinsdag in een persconferentie.

Maar Sassoli heeft achter de schermen inmiddels duidelijk gemaakt nergens heen te willen en zich gewoon opnieuw verkiesbaar te stellen. De Italiaan voelt zich gesterkt door recente verkiezingsuitslagen in Europa, waardoor de sociaaldemocraten bijvoorbeeld in Duitsland weer de grootste partij zijn. Tot woede van de christendemocraten, die inmiddels openlijk dreigen wetgevingsprocessen te boycotten als de sociaaldemocraten zich niet aan de afspraak houden. „Als we nu een partijpolitieke discussie starten, dan weet iedereen dat het dossiers zal beschadigen”, aldus Weber, die dinsdag daarnaast hintte dat ook de herverkiezing van raadsvoorzitter Charles Michel dan op de helling zou kunnen komen te staan.