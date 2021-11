Peppa Pig World – de ideale wereld van Boris

Lijkt het hoofd van Peppa Pig op een „Picasso-föhn”? Boris Johnson vindt van wel. Tot verbijstering van vele Britten gebruikte hun premier maandag zijn toespraak voor werkgeversorganisatie CBI om een lofzang te houden op Peppa Pig World.

Johnson is vol van zijn bezoek aan het pretpark, dat hij ziet als een voorbeeld van de creativiteit van de vrije markt, en als een blauwdruk voor zijn ideale Engeland. „Geweldig! Het is precies mijn soort plek: veilige straten, tucht op de scholen, aandacht voor nieuwe vormen van openbaar vervoer.” Werkgevers en politici spraken schande van de ‘rammelende’ toespraak. De lofzang op een knorrend kleutervarken ging zelfs zijn Conservatieve partijgenoten te ver.

Overigens is Peppa Pig wel degelijk een succesrijk Brits exportproduct, dat in 2019 voor 4 miljard dollar werd verkocht aan de Amerikaanse speelgoedreus Hasbro. Peppa Pig begon in 2004 als animatieserie, maar kent nu vele verschijningsvormen. De Peppa-game wordt meer gedownload dan welke shooter of fantasy-game dan ook. In de VS en China zijn meerdere Peppa-pretparken, binnenkort opent er ook een in Leidschendam.

De animatieserie over de meisjesbig is volledig conflictvrij en speelt zich af in een veilige, kleine wereld – zolang je het geen probleem vindt dat de Britse koningin in een modderpoel spettert. Toch zijn er al eerder controverses geweest. Zo droeg Peppa aanvankelijk geen autogordel, net als D66-leider Sigrid Kaag in haar omstreden VPRO-documentaire. Anders dan bij Kaag hebben de makers de gordel er alsnog ingeplakt. Verder klaagden Amerikaanse ouders dat hun kleuters ineens keurig Brits Engels gingen praten. Dit werd het ‘Peppa-effect’ genoemd. Australiërs maakten zich druk over Peppa’s vriendelijke omgang met een spin. In een land waar veel giftige spinnen rondlopen, vonden ze dat een onverantwoord voorbeeld voor kleuters.