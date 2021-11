Nieuw-Zeeland opent volgend jaar grenzen voor gevaccineerden

Welkom in een nieuw blog

In dit blog houdt de redactie van NRC het nieuws over de coronacrisis in binnen- en buitenland bij. In Nederland zal het demissionaire kabinet woensdag bijeenkomen met RIVM-baas Jaap van Dissel om de situatie te bespreken. Daarbij zullen ze op basis van de nieuwste besmettingscijfers besluiten of de persconferentie over het coronabeleid wordt vervroegd. We houden u de rest van de dag op de hoogte van het nieuws.

