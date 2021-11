Conservator schenkt bij zijn afscheid tekening aan Boijmans

Een afscheidscadeautje, als dank voor bijna twintig jaar conservatorschap. Albert J. Elen, senior conservator Tekeningen en Prenten van Museum Boijmans Van Beuningen, heeft het Rotterdamse museum bij zijn pensionering een grote, vroeg negentiende-eeuwse tekening van de Nederlandse kunstenaar Josephus A. Knip (1777-1847) geschonken. Dat maakte het museum woensdagmorgen met een persbericht bekend.

Het geschenk van Albert J. Elen: de 62,6×46,4 cm metende tekening en aquarel van Josephus A. Knip uit c. 1809-12. Foto Onno van Seggelen Fine Art

Het gaat om een grote studie van bomen, die Knip maakte toen hij van 1809 tot 1812 in Rome verbleef. Deze geaquarelleerde tekening gebruikte hij in 1817 voor een schilderij van een Italiaans landschap dat sinds 1869 tot de Boijmans-collectie behoort. De tekening zal samen met het schilderij en een selectie van door de conservator gerealiseerde aanwinsten in het voorjaar van 2022 te zien zijn in een presentatieruimte van het pas geopende depotgebouw van Boijmans.

Koenigs Collectie

Albert Elen is vooral bekend om zijn jarenlange betrokkenheid bij de voormalige Koenigs Collectie. Zijn boek Missing Old Master Drawings from the Franz Koenigs Collection claimed by the State of the Netherlands (1989) leidde in 1992 tot de ontdekking van 308, sinds 1945 in Moskou verborgen tekeningen die nog steeds wachten op teruggave. En tot 139 in Kiev verborgen tekeningen, die in 2004 door Oekraïne werden gerestitueerd en sindsdien weer deel uitmaken van de Boijmans-collectie.

De tekening is een voorstudie van dit uit 1817 daterende schilderij van Knip in de Boijmans-collectie: een Italiaans landschap met geiten. Foto Museum Boijmans/Studio Tromp

Hij vindt het leuk om speciale gelegenheden op te luisteren met een geschenk, zegt Elen. Zo deed hij het Leids prentenkabinet in 1995 een tekening van Willem van Mieris uit circa 1700 cadeau toen hij in Leiden promoveerde. Nu was Boijmans aan de beurt, zegt Elen. „Ik heb negentien fantastische jaren beleefd in het museum.”

Hij spreekt van „een uitgelezen kans”. Toen de Rotterdamse kunsthandelaar Onno van Seggelen Boijmans deze voorstudie van een schilderij in de museumcollectie te koop aanbood wist hij, zegt Elen, wat zijn afscheidscadeau aan het museum zou worden.