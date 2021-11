College Zeewolde positief over komst groot datacenter van Facebook

Facebook (tegenwoordig Meta) is van plan een groot datacenter te bouwen in Zeewolde. Dat heeft het bedrijf woensdagochtend bekendgemaakt, net voor de presentatie van de plannen door de verantwoordelijke wethouders en een gedeputeerde van Flevoland. Het is het eerste grote datacenter van het techbedrijf in Nederland.

De naam Facebook zong al langer rond in de Flevopolder, maar de komst ervan is nu officieel. De Amerikaanse techgigant verklaarde woensdagochtend uit de coulissen te stappen nu burgemeester en wethouders in Zeewolde een positief besluit hebben genomen over vestiging op het Trekkersveld, het industrieterrein waar de nieuwbouw van Facebook/Meta moet verrijzen.

Gemeente en provincie hebben de afgelopen maanden druk uitgeoefend op Facebook om zich bekend te maken, vanwege de waas van geheimzinnigheid die rond de komst van grote datacenters naar Nederland hangt. Normaliter doet het bedrijf dat pas als alle vergunningen in orde zijn gemaakt.

Restwarmte

Bij de presentatie woensdag bleek dat een belangrijk onderdeel van de plannen, hergebruik van restwarmte, nog niet geregeld is. Datacenters gebruiken zeer veel elektriciteit en produceren veel warmte. Hergebruik van de vrijkomende warmte is een manier om ze groener en duurzamer te maken. De komende weken moet de gemeenteraad goedkeuring geven aan de komst van de Amerikaanse techreus naar de Flevopolder.

Verantwoordelijk wethouder Egge Jan de Jonge en gedeputeerde Jan-Nico Appelman (beiden CDA) zijn „trots” dat Meta voor de Flevopolder heeft gekozen. De afgelopen maanden heeft het bedrijf, dat zich verstopte achter de naam „Polder Networks”, 166 hectare landbouwgrond gekocht in Zeewolde. Daar moet het datacenter verrijzen.

Dat niet de landelijke politiek, maar één van de kleinere gemeenten van Nederland moet beslissen over de ingrijpende komst van een groot datacenter, is het gevolg van de decentralisatie van de ruimtelijke ordening.