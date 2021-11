China verbiedt techgigant Tencent om nieuwe apps te lanceren vanwege ‘overtredingen’

Als de Chinese techgigant Tencent nieuwe apps wil lanceren of bestaande apps wil bijwerken, moet het bedrijf dat voortaan eerst voorleggen aan de toezichthouders. Dat melden het Hongkongse dagblad South China Morning Post en persbureau Reuters woensdag op basis van Chinese media.

Het verantwoordelijke ministerie zou het besluit hebben genomen, omdat „een aantal” van de apps van Tencent inbreuk zou hebben gemaakt op „de rechten en belangen van gebruikers”. Om welke apps en welke overtredingen het zou gaan, is niet bekendgemaakt. De techgigant is eigenaar van tientallen apps, waaronder het Chinese sociale medium en betaalplatform WeChat, dat 1,2 miljard gebruikers telt.

De stap tegen Tencent past in een breed offensief van de Chinese regering tegen techgiganten, die zich schuldig zouden maken aan „monopolistisch gedrag” en de rechten van gebruikers zouden schenden. Begin november droegen de autoriteiten de bedrijven achter 38 apps, waaronder Tencent, op om per direct te stoppen met het „onrechtmatig verzamelen” van persoonlijke gegevens van gebruikers. Als de apps de verordening in de wind zouden slaan, zouden „administratieve sancties volgen”. Het is niet bekend of het nieuwe beleid ten aanzien van Tencent zo een sanctie is.

Gamebeperking voor jongeren

De Chinese autoriteiten grijpen op meerdere manieren in om gebruikers te ‘beschermen’ tegen de macht van techgiganten. Zo kent China sinds kort wereldwijd een van de strengste wetten op het gebied van privacybescherming. Daarnaast heeft de overheid onlangs de tijd dat een minderjarige mag gamen, teruggebracht naar één uur per dag, en dat alleen van vrijdag tot en met zondag. Deze beperking moet het risico op een gameverslaving verkleinen en voorkomen dat de „Chinese geschiedenis wordt hervormd”.

Gebruikers zullen geen hinder ondervinden van het nieuwe beleid, aldus Tencent in een reactie, waarover Reuters schrijft. De apps blijven volgens het bedrijf operationeel voor de bestaande miljarden gebruikers en te downloaden voor anderen. Verder schrijft Tencent alle medewerking te verlenen aan de overheidsinstanties.