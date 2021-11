Balinees schilderij Willem Hofker geveild voor driekwart miljoen

Een portret van Ni Sadri, de beroemde Balinese Legong-danseres, is dinsdagavond voor 755.200 euro gekocht door een particuliere verzamelaar uit Singapore. Dat maakte het Zeeuws Veilinghuis woensdagmorgen bekend.

De Nederlandse schilder Willem Hofker (1902-1981) portretteerde Ni Sadri in 1938 in haar danskostuum in zijn atelier op Bali. Het veilinghuis en achternicht Seline Hofker, de vrouw die het schilderij tien jaar geleden bij een Nederlandse familie traceerde, deden de afgelopen maanden moeite om een Nederlands museum voor het schilderij te interesseren. Het zou een van de laatste topstukken uit de Balinese tijd van haar oudoom zijn dat nog op de markt komt, zei Seline Hofker op 18 november in NRC.

Bij het veilinghuis hadden zich negen kandidaatkopers voor het schilderij aangemeld: één uit Londen en de overige uit Azië. De opbrengst van driekwart miljoen euro is de op twee na hoogste veilingopbrengst ooit voor een werk van Hofker.

Maurits Cornelis Escher: ‘Huis in de lava bij Nunziata, Sicilië’, 1936. Houtdruk in oplaag van 20 exemplaren. Geveild voor 121.600 euro. Foto Zeeuws Veilinghuis

Escher

Opmerkelijk waren ook de hoge opbrengsten voor vijftien bladen van de Nederlandse grafisch kunstenaar Maurits Cornelis Escher (1898-1972). Een litho van een Siciliaans landschap uit 1936, gedrukt in een oplaag van twintig exemplaren, bracht 121.600 euro op, het twintigvoudige van de lage richtprijs. Een gevlekt exemplaar van de bekende houtdruk Dag en nacht, in 1938 in 600 exemplaren gedrukt, ging voor 66.560 euro naar een nieuwe eigenaar, ook ver boven de richtprijzen.

De meeste Escher-kavels zijn gekocht door Amerikanen, zegt veilinghuisdirecteur René de Visser. Een aanwijsbare verklaring voor de prijsexplosie heeft hij niet. „Misschien zijn de Escher-prenten schaars aan het worden.”