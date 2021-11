Mijn studenten in de opleiding tot anesthesiemedewerker komen niet allemaal uit een gezin waar Nederlands de voertaal is. Na de eerste praktijkperiode heb ik een voortgangsgesprek. Wat hebben ze geleerd? „Ik moet tegen de patiënt niet meer zeggen: ‘We laten u nu inslapen.’”

