Ambtenaren mogen soepeler omgaan met fouten burgers bij uitkeringsaanvragen

Ambtenaren mogen voortaan vaker fouten door de vingers zien van burgers die hun aanvraag voor een uitkering per ongeluk niet goed hebben ingevuld. Deze versoepeling van de strafmaatregelen in de sociale zekerheid gaat met terugwerkende kracht vanaf 15 november in, schrijft staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken, VVD) dinsdag aan de Tweede Kamer. Alleen in gevallen van „opzet of grove schuld” moet een ambtenaar uitkeringen terugvorderen, aldus Wiersma.

Daarnaast verlengt Wiersma de terugbetalingstermijn. Deze wordt van één jaar de komende zes maanden verlengd naar drie jaar. Na deze periode van zes maanden wordt bepaald of er meer versoepelingen of wijzigingen nodig zijn. De versoepelingen gaan gelden voor gemeenten, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Bij fouten in de uitkeringsaanvraag is het mogelijk dat burgers uiteindelijk hun ontvangen uitkering (deels) moeten terugbetalen, wat kan leiden tot hoge schulden. Strenge regels moeten misbruik van de sociale zekerheid in Nederland voorkomen. Ze zorgden er echter ook voor dat handhavers minder ruimte hebben om ‘kleinere’ sancties op te leggen bij kleine of onbedoelde overtredingen in een uitkeringsaanvraag, blijkt uit een dinsdag gepubliceerde rapport van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

De afgelopen jaren stelden overheidsinstanties, waaronder de Belastingdienst, zich vaak te hard op bij fouten in uitkeringskwesties. Bijvoorbeeld bij toeslagenaffaire bleek dat duizenden gezinnen in de financiële problemen waren gekomen. Wiersma erkent in zijn brief aan de Tweede Kamer dat de sociale zekerheid in sommige situaties te hard is gebleken, „waarin de burger niet centraal lijkt te staan, maar de handhaving op zich”.

