Ajax verslaat Besiktas bij terugkeer Onana onder de lat

Ajax heeft ook het vijfde duel in de groepsfase van de Champions League gewonnen. In Istanbul versloegen de Amsterdammers Besiktas met 1-2 en daarmee stelden ze de groepswinst in de poule veilig. Toernooitopscorer Sebastién Haller nam in de tweede helft beide Ajax-treffers voor zijn rekening.

Bij Ajax keerde André Onana na een dopingschorsing van negen maanden terug in de basis. De Kameroense doelman kon na een handsbal van Noussaïr Mazraoui niet voorkomen dat Besiktas-middenvelder Rachid Ghezzal raakschoot vanaf de strafschopstip. Even later hield hij met zijn voet een schot van Cyle Larin uit het doel.

In de eerste helft stelde Ajax daar weinig tegenover. Coach Erik ten Hag wisselde in de rust de zomerse miljoenenaankoop Mohammed Daramy voor Haller, die tot woensdag al goed was voor zeven doelpunten in de Champions League. Binnen tien minuten scoorde de Fransman de gelijkmaker, op aangeven van Nicolás Tagliafico.

Champions League-topscorer

Met nog iets meer dan twintig minuten te gaan bepaalde Haller de eindstand op 2-1 voor Ajax. Hij stond op de goede plek om een inzet van Lisandro Martínez te verlengen tot een doelpunt. In blessuretijd dacht Haller zelfs nog zijn derde te maken, maar vanwege buitenspel ging een hattrick niet door. Door zijn twee treffers blijft de Franse spits op gelijke hoogte met mede-topscorer Robert Lewandowski. Beide aanvaller scoorden tot dusverre negenmaal.

Op 7 december speelt Ajax het laatste duel in de groepsfase van de Champions League. Tegenstander is dan Sporting Portugal, dat naar Amsterdam komt. Ajax is al verzekerd van groepswinst in de poule, na onder meer grote overwinningen op de Duitse topclub Borussia Dortmund.