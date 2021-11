Aanmeldcentrum voor asielzoekers Ter Apel opnieuw overbelast

Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Groningse dorp Ter Apel is opnieuw overbelast. Dat bevestigt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) na berichtgeving van RTV Noord. Volgens die regionale nieuwszender verblijven momenteel 2.600 asielzoekers in het aanmeldcentrum voor nieuwe asielzoekers; zeshonderd meer dan de toegestane bezetting. Het COA spreekt van een overbezetting van „honderden” mensen.

Het probleem in Ter Apel speelt met name in de nachtopvang, waar plek is voor 275 asielzoekers. Doordat zich daar honderden mensen begeven bovenop die maximumbezetting, is het volgens de COA-woordvoerder „onaangenaam druk”. De ophoping in het Groningse aanmeldcentrum is het gevolg van ruimtegebrek bij andere asielzoekerscentra (azc’s) in het land, waardoor er onvoldoende doorstroom is.

In september en oktober speelde het probleem van overbezetting van azc’s ook al. Verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie, VVD) sprak toen van een „tijdelijke sterke piek”. Die was mede het gevolg van de komst van Afghanen die voor de opgerukte Taliban waren gevlucht en de gebrekkige uitstroom uit de centra van statushouders voor wie gemeenten geen woning weten te vinden.

Sindsdien hebben gemeenten extra opvangcentra ingericht, maar onvoldoende om de nog steeds toenemende vraag op te vangen; de instroom van asielzoekers blijft voorlopig groter dan de uitstroom. Het aantal nieuwe plekken groeit volgens het COA niet snel genoeg om dit bij te benen, mede doordat sommige gemeenten noodopvangcentra slechts voor enkele weken beschikbaar stellen. De organisatie hoopt er dan ook op dat gemeenten meer nieuwe, structurele opvangcentra zullen vrijmaken.