Zuid-Koreaanse oud-dictator Chun Doo-hwan (90) overleden

De Zuid-Koreaanse oud-president Chun Doo-hwan, een dictator die het land in de jaren tachtig met harde hard regeerde na een militaire staatsgreep in 1979, is dinsdag op 90-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Seoul. Dat heeft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap gemeld, schrijven internationale persbureaus.

Chun, een voormalige majoor-generaal, sloeg in 1980 een grootschalige pro-democratische opstand neer om zijn greep op de macht te verstevigen. Bij het bloedbad in de stad Gwangju kwamen zeker tientallen demonstranten om het leven. In totaal werden tijdens het bewind van Chun honderden pro-democratische betogers gedood en duizenden opgesloten.

Chun, die regeerde tot de eerste verkiezingen in Zuid-Korea in 1988, werd na zijn bewind in de jaren negentig berecht voor corruptie, muiterij en landverraad. Hij werd ter dood veroordeeld, maar die straf werd omgezet in gevangenisstraf. In 1997 werd hem gratie verleend in het belang van nationale verzoening.

Chun werd in 1931 geboren in een arm plattelandsdorp in het zuidoosten van Korea, tijdens het Japanse bewind. In december 1979 leidde hij een militaire staatsgreep, minder dan twee maanden nadat zijn mentor, president Park Chung-hee, was vermoord door het hoofd van de inlichtingendienst.

Bloedige repressie

Zijn regeerperiode werd gekenmerkt door bloedige repressie, maar ook door economische voorspoed. In 1987 eiste een landelijke pro-democratische beweging verkiezingen - die Chun onder zware druk toestond.

Na zijn vertrek in 1988 verschool Chun zich twee jaar lang in een Boeddhistische tempel, voordat hij werd gearresteerd. Samen met zijn mede-couppleger en opvolger als president, Roh Tae-Woo, stond hij terecht. Roh overleed vorige maand.

Tijdens het proces verdedigde Chun de staatsgreep, die volgens hem nodig was geweest om het land te redden van een politieke crisis. Hij ontkende dat hij troepen naar Gwangju had gestuurd. Volgens de Zuid-Koreaanse autoriteiten overleed Chun aan een hartstilstand.