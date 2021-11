Zeker 45 doden, onder wie kinderen, bij busongeval in Bulgarije

Bij een busongeluk in het westen van Bulgarije zijn dinsdagochtend zeker 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 12 kinderen. Dat blijkt uit een verklaring van de landelijke autoriteiten, waarover Bulgaarse media schrijven. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.

De bus crashte rond twee uur ’s nachts nabij de plaats Bosnek, op zo’n vijftig minuten rijden van hoofdstad Sofia, en vatte vervolgens vlam. Inzittenden, onder wie vooral toeristen uit Noord-Macedonië, probeerden zichzelf in veiligheid te brengen door uit ramen te springen. Zeker zeven reizigers hebben de ramp overleefd en zijn met brand- en snijwonden overgebracht naar een ziekenhuis. Het busgezelschap was op terugreis naar Noord-Macedonië na een weekendje weg naar de Turkse stad Istanbul.

In hun zoektocht naar de oorzaak van het ongeval houden de Bulgaarse autoriteiten rekening met twee scenario’s: een „menselijke fout” van de buschauffeur of een technische storing. De bus lijkt in ieder geval een wegversperring te hebben geraakt voordat die in brand vloog. Bewindslieden hebben dinsdag geschokt gereageerd op het ongeval. De Bulgaarse interim-premier Stefan Janev sprak dinsdag tegen verslaggevers van „een enorme tragedie”, terwijl de minister van Binnenlandse Zaken Bojko Rasjkov beelden van de verkoolde bus „angstaanjagend” noemde.

Bulgarije is berucht om zijn onveilige wegen, hoewel nog onduidelijk is of het slechte wegdek een rol heeft gespeeld bij het ongeval op dinsdag. In 2019 telde het land 89 verkeersslachtoffers per miljoen inwoners, op een totale bevolking van 7 miljoen. Daarmee heeft Bulgarije, na Roemenië, het hoogste aantal verkeersdoden van de Europese Unie.

