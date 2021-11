‘Facebook faciliteerde mensensmokkel Wit-Rusland’

De migratiecrisis aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland is mede aangewakkerd op sociale media. Vooral Facebook speelde een belangrijke rol als marktplaats waar mensensmokkelaars en reisbureaus contact legden met klanten in voornamelijk Irak en Syrië, die via Wit-Rusland hoopten de Europese Unie te bereiken.

Dat concludeert het in Praag gevestigde Semantic Visions, dat risicoanalyses maakt voor overheden en bedrijven, in een deze week uitgebracht rapport. Het rapport beschrijft hoe sinds juli van dit jaar steeds meer snelgroeiende Facebookgroepen opdoken waarin informatie wordt uitgewisseld over de ‘Wit-Ruslandroute’, en waarin mensensmokkelaars openlijk hun diensten aanbieden. In sommige berichten bedanken vermeende klanten hun smokkelaars voor de succesvolle reis naar Duitsland. Ook in besloten kanalen op chatplatform Telegram kunnen migranten en smokkelaars contact leggen.

Desinformatie verwijderen

De gebruikersvoorwaarden van Facebook verbieden berichten waarin mensensmokkel wordt aangemoedigd. Een woordvoerder van Facebooks moederbedrijf Meta laat weten dat het „dit soort inhoud verwijdert zodra we ons ervan bewust zijn.” Ook zegt het bedrijf desinformatie te verwijderen die mensen in gevaar kan brengen, zoals beweringen in het Arabisch of Koerdisch dat de Poolse grens open zou zijn, of dat Duitsland stuurt om de migranten op te halen. Maar volgens Semantic Visions heeft Facebook in de voorbije maanden nauwelijks ingegrepen.

De voorbije maanden probeerde het regime van de Wit-Russische machthebber Aleksandr Loekasjenko de Europese Unie onder druk te zetten door migranten uit te nodigen om via Wit-Rusland naar Europa te reizen. Zo lijkt hij de sancties te willen vergelden die Europa tegen hem instelde na diens oneerlijk verlopen herverkiezing in 2020.

„We pikken de groep op bij het hotel in Minsk en brengen je naar de grens. Je moet drie kilometer lopen in Wit-Rusland en tien in Polen. Dan moet je wachten op de auto die je naar Duitsland brengt. De tocht is niet geschikt voor kinderen, vanwege de kou. De prijs is drieduizend euro”, schrijft een mensensmokkelaar in een door Semantic Visions vertaald bericht op Facebook waarin een smokkelaar zijn diensten aanprijst.

Erbarmelijke omstandigheden

De werkelijkheid was in veel gevallen anders. De meeste migranten werden aan de Poolse grens tegengehouden en bivakkeerden daar langdurig onder erbarmelijke omstandigheden, in geïmproviseerde kampen in het bos. Zeker elf mensen kwamen om het leven. Inmiddels zijn veel migranten teruggekeerd naar Irak.

Semantic Visions zegt geen aanwijzingen te hebben gevonden dat het Wit-Russische regime sociale media bewust heeft ingezet om de grenscrisis aan te wakkeren. Maar sommige van de op Facebook geplaatste video’s die het bedrijf opdook, lijken wel vermoedens te ondersteunen dat Wit-Russische militairen helpen om migranten naar de grens met Polen of Litouwen te brengen.

Facebook ligt al langer onder vuur van critici die het bedrijf verwijten onvoldoende op te treden tegen schadelijke inhoud, met name in andere talen dan het Engels. Uit documenten die klokkenluider Frances Haugen dit najaar naar buiten bracht, bleek dat Facebook 87 procent van zijn budget voor het controleren van de inhoud, besteed in Noord-Amerika. Terwijl daar nog geen 10 procent van zijn gebruikers woont.