Dodelijke crash bij kerstoptocht was geen terreur

De automobilist die zondag inreed op een kerstoptocht in Waukesha, een voorstad van Milwaukee in de Amerikaanse staat Wisconsin, had geen terroristisch motief. Bij het incident vielen vijf doden, in leeftijden tussen 52 en 81 jaar. Onder de 48 gewonden waren ook twaalf kinderen.

Volgens de politie was de bestuurder, een 39-jarige man, op de vlucht geslagen na huiselijk geweld. Hij brak daarbij door de afzettingen rond de parade, en reed in op dansende deelnemers aan de optocht.

Daarbij werden dansende schoolmeisjes getroffen, en een deelnemende dansgroep van grootmoeders.

De verdachte is een bekende van de politie. Hij zou volgens Amerikaanse media begin november met opzet over het been van een vrouw zijn gereden, en zat daarvoor twee weken vast totdat hij vrijdag op borgtocht werd vrijgelaten.

In 2020 werd hij al eens opgepakt omdat hij bij een meningsverschil met een gestolen vuurwapen zou hebben geschoten, en in de staat Nevada stond de man gesignaleerd omdat hij in een andere zaak de voorwaarden van zijn borgtocht uit een gevangenis daar zou hebben overtreden.

De man wordt dinsdag voor het eerst voorgeleid. Hij wordt verdacht van vijfvoudige moord. (NRC)