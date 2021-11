Wederom onrustige avond in sommige plaatsen, meerdere arrestaties

Maandagavond waren er op de vierde avond op rij ongeregeldheden in sommige plaatsen in Nederland. Het was de vierde avond op rij dat er ongeregeldheden waren. Uit berichtgeving van regionale media blijkt dat de politie ten minste 21 arrestaties heeft verricht. Van ernstige rellen zoals vrijdagavond in Rotterdam was geen sprake.

In Zwolle pakte de politie maandagavond dertien mensen op om uiteenlopende redenen. Zo was een deel in het bezit van vuurwerk en hadden andere arrestanten geen identiteitsbewijs bij zich. Van maandag 16.30 uur tot dinsdag 5.00 uur gold er een noodverordening. Die had burgemeester Peter Snijders afgekondigd, omdat er signalen waren dat mensen wilden gaan rellen.

Ook in Roosendaal werden mensen gearresteerd. Het gaat om acht van de ongeveer vijftien relschoppers die er maandagavond actief waren. De relschoppers staken onder meer vuurwerk af en stichtten brand in een bushokje en een speeltuin. Er zou ook brand zijn gesticht in een kinderdagverblijf. Zondagavond was het ook al raak in de Brabantse stad. Toen werden er veertien relschoppers opgepakt.

Kat- en muisspel

In Apeldoorn en Groningen was het eveneens onrustig. In Apeldoorn richtten tientallen jongeren vernielingen aan bij een rotonde. Ze stichtten brand in bosjes, maakten een verkeersbord stuk, en staken vuurwerk af. Door het centrum van Groningen liepen groepjes jongeren in donkere kleding. Als ze samen klitten, dreef de politie ze uiteen en probeerde de jongeren naar huis te sturen. Volgens het Dagblad van het Noorden was er sprake van een „kat- en muisspel”.

De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, zei maandagavond in de talkshow Jinek dat de relschoppers die vrijdagavond gewond raakten bij de rellen in Rotterdam niet in levensgevaar verkeren. Volgens Aboutaleb raakten er zeven personen gewond. Vier van hen belandden met een schotwond in het ziekenhuis. Agenten voelden zich vrijdagavond zo in het nauw gedreven dat ze met scherp hebben geschoten. Dat gebeurt in Nederland zelden.

