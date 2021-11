VS halen 50 miljoen olievaten uit reserves om prijs te drukken

De Verenigde Staten stellen 50 miljoen olievaten uit de strategische reserves beschikbaar voor gebruik om de olieprijs te drukken. Dat meldt het Witte Huis dinsdagmiddag. Aanleiding voor het besluit is de weigering van oliekartel OPEC+ om, ondanks de toegenomen vraag, extra olie op te pompen.

Van de 50 miljoen vaten zullen er 32 miljoen vrijkomen uit de strategische oliereserves van de VS, terwijl 18 miljoen reeds verkochte vaten versneld tot de markt zullen worden toegelaten. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis komen de eerste vaten halverwege of aan het einde van december vrij, aldus Bloomberg.

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde in dezelfde verklaring aan dat ook grootgebruikers China, Japan, India, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk soortgelijke maatregelen gaan nemen. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren en om hoeveel olievaten het gaat, is nog niet duidelijk. De landen hebben zelf nog geen mededelingen gedaan.

Strijd om olieprijs

OPEC+, een verbond van olieproducerende landen en een aantal grote landen als Rusland die officieel geen lid zijn, verminderde tijdens de coronapandemie de productie vanwege de afgenomen vraag. Sinds juli wordt deze maandelijks weer opgeschroefd met 400.000 extra vaten per dag. In oktober liepen gesprekken tussen grootgebruikers en OPEC+ om de olieproductie verder te verhogen op niets uit.

Hooggeplaatste OPEC-bestuurders waarschuwden eerder dat zij hun toezegging om extra olie op te pompen zouden intrekken, als de grootgebruikers zelf olie aan de totale marktvoorraad zouden toevoegen. Het oliekartel heeft nog niet gereageerd op het besluit van de VS.