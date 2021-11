Vijf woordkunstenaars samen in een wervelend optreden

Op weg naar de premièreavond van de Spoken Awards on Tour viel er haarfijne motregen op de doodstille winkelstraten van Zoetermeer. Naast een overbelicht casino, onder een klein peertje in het Stadstheater, buitelden de gedachten van vijf woordkunstenaars vol overgave over elkaar heen. De winnaars van de Spoken Awards 2019, die om het jaar georganiseerd wordt door de Stichting Spoken, zijn met elkaar op tour. De voorstelling heeft meer in petto dan de titel op het eerste gezicht behelst. Het was geen statisch programma met elkaar opvolgende voordrachten, maar een fascinerende en bruisende muzikale avond.

Het decor onder de lampjes oogde sober en bestond uit half opgetrokken steigers, een gigantische zitzak en houten kratten met ouderwetse beeldbuizen waarop zwart-witte ruis te zien was. Voordat de artiesten het podium overnamen werden op de schermen fragmenten getoond waarin een ode werd gebracht aan het zwevende genre door Jules Deelder, Maya Angelou, Ingmar Heytze, Kae Tempest en de Afro-Amerikaanse The Last Poets, de groep die als een van de grondleggers van het genre wordt gezien. Ook zonder deze imponerende introductie had de avond genoeg bezieling om de uiteenlopende categorieën van de winnaars met elkaar te verbinden. Het deinende hiphoprefrein „Je ziet geen spoken je hoort ze”, dat intuïtief en vlijmscherp aan elkaar werd gerapt door Guus van der Steen, opende de vloer. Marrit Jellema vertelde over verslavingsdrang en escapisme in Spaced-out astronaut en verbond de donkere kanten van zichzelf feilloos aan grotere observaties.

De stadsdichter van Tilburg Rodgario Dalnoot, artiestennaam De 1’3, ging een kwetsbaar gesprek aan met zichzelf als kind en verdwaalde met ongekend ritmegevoel in zijn eigen twijfels. Zaïre Krieger, het bekendste gezicht van de avond, confronteerde zichzelf met haar eigen grootheidswaan in ‘Ik haat spoken word’ en liet zien waarom jezelf blootgeven voor haar geen simpel stijlmiddel is geworden. De zoektocht naar liefde kwam bij de mannelijke winnaars breed aan bod, Vlaming Gilles Renard vertelde over zijn „ongebezemde hoeken van de ziel.”

De vijf woordkunstenaars bleven constant op het podium aanwezig en in beweging, en traden knap getimed gezamenlijk op tijdens de overgangen tussen de individuele voordrachten. Elke plek van het decor werd benut, op het camouflagenet aan de achterkant na. Van der Steen rondde de avond freestylend af. De speels gecoördineerde regie van de Rotterdamse theatermaker Tjon Rockon zorgde voor cohesie en liet genoeg ruimte voor de vrije val die spokenword-avonden zo bijzonder kan maken.

Spoken word Spoken Awards on Tour Gezien: 20/11, Stadstheater Zoetermeer. Tournee t/m 21/1/22. Inl: Spoken.fm ●●●●●