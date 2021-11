‘Un Monde’: Schaamte en sadisme op een basisschool

Het gejoel van spelende kinderen dat tegen schoolmuren botst en weerkaatst tot het alles overheerst. Gebouwen die enorm voelen omdat je zelf amper boven een vensterbank uitkomt. Volwassenen van wie je vooral buiken en heupen ziet – tenzij ze de moeite nemen om te hurken – en daardoor altijd op een afstandje staan. Het opmerkelijke debuut Un Monde van Laura Wandel(1984) tóónt niet alleen de angstige Nora in haar eerste schooljaar, maar katapulteert kijkers vakkundig in haar ervaring van de wereld. Bijvoorbeeld door meestal alleen Nora (Maya Vanderbeque) en dat wat dichtbij haar staat scherp in beeld te brengen.

Bijna iedereen heeft ooit zo’n eerste schooldag meegemaakt en herinnert zich tijdens het kijken spontaan hoe overweldigend de wereld toen voelde – al was je het misschien vergeten. Of had je het verdrongen, want tijdens Un Monde herinner je bijvoorbeeld ook hoe intimiderend andere kinderen konden zijn puur omdat ze een paar koppen groter waren. En op zes- of zevenjarige leeftijd, het moment dat je in België naar de basisschool gaat, is dat bijna iedereen.

Un Monde speelt op een Franstalige Belgische school waar antipestprogramma’s niet lijken uitgerold of werken. Ook mobiele telefoons zijn opmerkelijk afwezig, al wordt er wel gesproken over applicatie TikTok. Als Nora voor het eerst wordt afgezet aan de schoolpoort klampt ze zich als een drenkeling vast aan haar broer Abel (Günter Duret). Maar – ook omdat ze ertoe gedwongen wordt – ze lijkt haar eigen weg te vinden en kortstondig op te bloeien. Tegelijkertijd ziet ze hoe haar broer én held wegkwijnt op diezelfde school omdat hij wordt geterroriseerd door enkele pestkoppen. Pogingen hem te helpen, van Nora zelf, van hun vader, van docenten, lijkt de situatie te verergeren. Volwassenen zijn zich in de film amper bewust van de extreme wreedheid die zich in de randen van hun blikveld afspeelt of reageren inadequaat.

Het zorgt voor verschillende wisselingen in de dynamiek tussen broer en zus. Nora leert te jong wat onrechtvaardigheid is én voelt zich verplicht onmogelijke keuzes te maken. Er zit vaak een bezorgdheid in haar blik die pijnlijk is om te zien, zeker bij iemand van haar leeftijd.

Dat de film je zo meesleept komt, behalve door het perspectief, door het spel van Vanderbeque en sommige andere leerlingen. Wandel zit hen op de huid en kan hen laten giechelen, maar ook schaamte, angst en sadisme laten tonen op een wijze die bij momenten documentair overkomt. En dat terwijl Un Monde na een tijdje absoluut niet meer voelt als een documentaire, maar als een thriller waarvan je vermoedt dat hij niet goed kan aflopen. Wreedheid leidt alleen tot meer wreedheid, ook op het schoolplein.

Drama Un Monde Regie: Laura Wandel. Met: Maya Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou, Laura Verlinden. In: 35 bioscopen ●●●●●