‘Toezicht ACM bij Flexenergie faalde al vanaf het begin’

Toezichthouder ACM heeft vanaf de oprichting van energiebedrijf Flexenergie forse steken laten vallen. Het in 2018 failliet gegane energiebedrijf had in 2014 niet de benodigde vergunningen mogen krijgen. Daarnaast had ACM in 2017 moeten ingrijpen waardoor de schulden bij de Belastingdienst en de klanten van het bedrijf minder hoog zouden zijn opgelopen.

Dit blijkt uit het woensdag verschenen verslag van Willem-Jan van Andel die als curator het faillissement afhandelt. Het in omvang bescheiden Flexenergie liet financieel een spoor van vernieling achter. Aan de Belastingdienst resteerde in 2018 een schuld van 20 miljoen, terwijl 20.000 klanten 10 miljoen tegoed hadden. Het tekort bedroeg in totaal 23 miljoen.

‘Onbehoorlijk bestuur’

Volgens Van Andel verkreeg Flexenergie van ACM vergunningen om energie te mogen leveren, zonder dat was aangetoond „over de organisatorische, financiële en technische kwaliteiten te beschikken” die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsvoering. In de bijna vijf jaar van zijn bestaan leed Flexenergie jaarlijks steeds meer verlies en was het bedrijfsmodel mede door hoge kortingen aan klanten „intrinsiek verliesgevend”.

Van Andel sluit in een telefonische toelichting niet uit dat bedrijven in dezelfde periode vaker zo gemakkelijk een vergunning hebben gekregen. „Ik wou dat ik mezelf kan aanpraten dat dit toevallig een bedrijfsongevalletje is en geen systeemfout. Maar ik denk wel dat het een systeemfout is.”

De twee bestuurders Sivakumar Kandiah en Sathees Sampar voelden zich niet of slechts gedeeltelijk verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en curator Van Andel noemt in zijn verslag „onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak” van het faillissement. „De energiemarkt is te complex om mensen te laten toetreden zonder serieuze eisen te stellen”, licht Van Andel toe. „De controle op deskundigheid, betrouwbaarheid en solvabiliteit sneeuwt onder bij het streven dat het allemaal om de laagste prijs moet gaan. Dat is nogal kortzichtig.”

Veiling

Dat Flexenergie het ondanks de verliezen bijna vijf jaar lang kon volhouden was mogelijk omdat het bedrijf de Belastingdienst en zijn klanten bewust „misbruikte als – ongewilde – financiers van de verliezen”. In geen enkel jaar gaf de accountant een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening en volgens Van Andel was „geen moment” de administratie op orde.

Van een serieuze administratie was nooit sprake. Toezichthouder ACM zegt in een reactie in het curatorenverslag dat die administratie niet te controleren was omdat een bedrijf niet mag leveren zonder vergunning. Daarom „kan bij de vergunningverlening de werking van de AO/IC [administratieve organisatie] niet getoetst worden”.

Dat Flexenergie in 2017 ondanks de verliezen en de wanorde mocht blijven draaien is volgens ACM het gevolg van de mogelijk grote consequenties van het intrekken van een vergunning. Dat besluit „heeft ingrijpende en onomkeerbare gevolgen” voor leveranciers en klanten. Volgens de curator wordt daarmee miskend dat klanten „in sommige gevallen juist bescherming kunnen genieten door de intrekking van een vergunning”.

Tijdens een door de Consumentenbond georganiseerde veiling in 2016 en 2017 komt Flexenergie tot tweemaal als goedkoopste uit de bus. Het gevolg is dat 24.000 klanten overstapten op deze energieleverancier, met volgens de curator „veelal dramatische gevolgen”. De Consumentenbond zegt in een reactie het bedrijf kritisch getoetst te hebben, maar, schrijft Van Andel, „hoe Flexenergie dan geslaagd kan zijn voor die toets, is de curator een raadsel”. Hij geeft de Consumentenbond in overweging om de verdiensten van de veiling, circa 1 miljoen euro, „aan de boedel terug te betalen”.