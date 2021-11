The Big Shortage: waarom je steeds vaker misgrijpt in de winkel

Wie een nieuwe fiets of spelcomputer wil, moet soms maanden wachten. En op korte termijn je huis verbouwen? Dat gaat je kapitalen kosten: de prijzen van hout en kunststof zijn keihard omhoog geschoten. Van grondstoffen tot energie, van containers tot chauffeurs: er is een nijpend tekort aan van álles in de wereldeconomie. Hoe komt dat? En... moeten we ons zorgen maken over sinterklaascadeautjes?

Gasten: Maarten Schinkel en Sjoerd Klumpenaar

Presentatie: Teri van der Heijden

Productie: Felicia Alberding

Montage: Nelleke van der Heiden