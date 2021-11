SZW: wet arbeidsuitbuiting ongeschikt, ‘uitbuiters vrijuit’

Werkgevers die personeel uitbuiten op de werkvloer hebben van de Nederlandse wet weinig te vrezen. Dit stelt de Inspectie SZW, onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken, in een recent gepubliceerd onderzoek dat vorige week aan de Tweede Kamer is gestuurd en tot nu toe onopgemerkt is gebleven. Het wetsartikel (273F) dat in de rechtszaal wordt gebruikt om te beoordelen of verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan arbeidsuitbuiting is hiervoor ongeschikt, volgens de Inspectie SZW. „Uitbuiters gaan hierdoor vaak vrijuit”, zegt een woordvoerder.

De Inspectie SZW pleit ervoor arbeidsuitbuiting als apart delict op te nemen in het Wetboek van Strafrecht. Nu is het volgens de wet een vorm van mensenhandel en staat het in hetzelfde rijtje als seksuele en criminele uitbuiting en gedwongen orgaanverwijdering- en handel. Dit zijn allemaal misdrijven waar een gevangenisstraf van 12 jaar voor kan worden opgelegd door de rechter, en 30 jaar als het de dood tot gevolg heeft.

Om een mensenhandelaar te veroordelen moet het misdrijf specifieke elementen bevatten (zoals dwang, het slachtoffer moet geworven zijn, het vervoer of huisvesting geregeld, slechte werkomstandigheden, financieel voordeel voor de baas). Maar omdat arbeidsuitbuiting zelden aan alle elementen voldoet volgens de Inspectie SZW, en omdat het in de praktijk heel lastig blijkt om de rechter te overtuigen van dwang én het oogmerk van uitbuiting, wordt vaak op kleinere vergrijpen ingezet. Dit vindt de inspectie zonde, omdat daders er daardoor met lagere straffen vanaf komen.

Een eigen artikel, waarbij niet aan alle elementen hoeft te worden voldaan, moet hierbij uitkomst bieden. Een soort ‘mensenhandel light’. Of dit ook tot een lagere strafmaat moet leiden, weet een SZW-woordvoerder niet. „Dat is aan de juristen.” Binnen het Openbaar Ministerie wordt getwijfeld of dit de oplossing is. „Kun je het dan nog wel als mensenhandel kwalificeren?”

Er is de afgelopen jaren veel kritiek geweest op de Inspectie SZW, onder meer vanuit het Openbaar Ministerie en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar, omdat de inspectie weinig onderzoeken naar uitbuiting op de werkvloer inbrengt.

Uit cijfers die de inspectie aanhaalt in het recent gepubliceerde onderzoek blijkt dat het aantal meldingen van mogelijke slachtoffers van arbeidsuitbuiting (bijvoorbeeld in slachthuizen, distributiecentra, kassen) toeneemt, maar er de afgelopen jaren juist minder onderzoeken zijn gestart. Vorig jaar was een dieptepunt: vier onderzoeken. Dit jaar lijkt het niet veel beter te worden: de teller bleef in het eerste half jaar haken op één onderzoek. Volgens de woordvoerder van de Inspectie SZW wordt de daling mede veroorzaakt doordat er complexe meldingen tussen zitten die veel uitzoekwerk vergen. Bovendien is het opsporen van misstanden lastig, omdat het toezicht onder meerdere instanties valt en die delen niet altijd informatie met elkaar. Zo controleren gemeenten de huisvesting van arbeidsmigranten, de Inspectie SZW de werkomstandigheden en de politie het vervoer naar het werk.

De voormalige arbeidsinspectie heeft meer mensen vrijgemaakt om uitbuiting op te sporen, schrijft de Rekenkamer, maar er „gaan niet minder daders vrijuit” en er worden ook niet ,,meer slachtoffers geholpen”. De Rekenkamer vindt dat de Inspectie SZW nauwer moet samen samenwerken met gemeenten en hulpverleningsclubs bij de opvang en bescherming van slachtoffers.