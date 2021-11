Soedanese ministers stappen op uit protest om akkoord met leger

Twaalf van de zeventien Soedanese ministers zijn maandag uit protest opgestapt. Zij zijn het oneens met het akkoord dat premier Abdalla Hamdok zondag sloot met generaal Abdel Fattah al-Burhan, die hem in oktober met zijn manschappen afzette bij een staatsgreep.

Lees ook: Vermoeide premier Hamdok geeft alsnog toe aan generaal Burhan

Hamdok en Burhan kwamen onder meer overeen dat Hamdok nu een regering van „technocraten” zal leiden. Het leger houdt de feitelijke macht in handen. Zij bekleedt sinds de coup vrijwel alle posities in de Soevereine Raad van Soedan, het hoogste besluitvormingsorgaan in het land. De twaalf ministers zien het akkoord als een „poging om de coup te legitimeren” en dienen daarom hun ontslag in.

De machtsgreep van het Soedanese leger leidde tot protesten verspreid over het land. Hierbij vielen volgens Al-Jazeera zeker 41 doden. In het akkoord tussen Hamdok en Burhan is vastgelegd dat politieke gevangenen, activisten en betogers die de afgelopen tijd zijn opgepakt zullen worden vrijgelaten.