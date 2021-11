„Wilt u sekszegels”, vraagt de kassamedewerker als ik heb afgerekend.

„Nee, dank je”, antwoord ik automatisch.

Dan dringt zijn vraag bij me door: „Vroeg je nou of ik sekszegels wilde?”

Hij verschuift zijn mondkapje: „Of u bestekzegels wilt.”

