Robin van O., verdacht van bouw Brabantse martelcontainers, is ongeneeslijk ziek

Robin van O., de man die volgens justitie achter de Brabantse martelcontainers van de onderwereld zit, is ongeneeslijk ziek. Van O. is overgebracht naar een gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Dat bevestigen zijn advocaten dinsdag aan NRC na berichtgeving van Het Parool. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem op verdenking van leiding geven aan een criminele organisatie, betrokkenheid bij drugshandel en het inrichten van de martelcontainers in Brabant.

De 41-jarige Van O. lijdt aan onbehandelbare kanker, die is uitgezaaid en vitale delen van het lichaam heeft uitgeschakeld. Hij zal het einde van zijn proces waarschijnlijk niet meemaken; de inhoudelijke behandeling tegen de groepering aan wie Van O. leiding zou geven staat in januari op de agenda. Vorige week is de voormalige sportschoolhouder uit Utrecht overgebracht van de penitentiaire inrichting in Leeuwarden naar een gevangenisziekenhuis in Scheveningen.

Justitie beschouwt Van O. als de leidinggevende van een criminele organisatie. Onder zijn leiding zou de groepering de zeven martelcontainers die vorig jaar zomer door de politie werden aangetroffen in Brabant hebben gebouwd en ingericht. In een daarvan stond een tandartsstoel waarop een slachtoffer kon worden vastgezet en gemarteld met aanwezig gereedschap. De andere zes containers waren ingericht als gevangeniscel. De ruimtes waren volledig geluidsdicht; geschreeuw van slachtoffers was voor de buitenwereld niet te horen.

Ook staan verdachten uit de organisatie terecht voor het voorbereiden van ontvoering, afpersing, zware mishandeling en moord. Van O., die in het criminele milieu bekendstond als iemand die snel op de hoogte was van gevoelige inlichtingen, zou ook op de dodenlijst van Ridouan Taghi hebben gestaan.

Met medewerking van Jan Meeus.