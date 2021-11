Opmerkelijke veerkracht na huiselijk geweld

Er staan honderden wachtenden voor haar op de lijst voor een sociale huurwoning, de Ierse schoonmaakster Sandra (Clare Dunne) weet dat de kans op een betaalbaar onderkomen voor haar en haar dochters minimaal is. En dat terwijl ze een stabiele woonplek nodig hebben nu ze eindelijk gevlucht zijn voor Sandra’s gewelddadige ex. Na het kijken van filmpjes over zelfbouwhuizen beslist Sandra er een op te tuigen. Zonder bouwervaring, maar met hulp van wel zeer altruïstische kennissen, gaat ze aan de slag.

Phyllida Lloyd gebruikt elementen die je verwacht in sociaal realistische films en melodrama’s, maar de regisseur bekend van Mamma Mia! en The Iron Lady is vrij zuinig met de tranentrekkerij. Ze verdeelt de aandacht vakkundig tussen miserie, zoals Sandra die haar voogdij dreigt te verliezen, en het benadrukken van de doorzettingskracht van deze wanhopige moeder. Dat laatste wordt extra onderstreept met hits als Titanium van Sia. Ook botst Sandra op opmerkelijk veel goedheid van (halve) onbekenden.

De poging een hoopvolle film te maken over zware onderwerpen als woningtekort en huiselijk geweld is lovenswaardig. Alleen lijkt het behouden van een optimistische toon in Herself soms belangrijker dan realistische personages en plotwendingen. Door de vele onwaarschijnlijkheden grijpt dit verhaal over de veerkracht van vrouwen die te maken krijgen met partnergeweld uiteindelijk minder aan dan je zou verwachten.

Drama Herself Regie: Phyllida Lloyd. Met: Clare Dunne, Harriet Walter, Molly McCann, Ruby Rose O’Hara. In: 35 bioscopen ●●●●●

