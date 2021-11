Ollongren: laat volksvertegenwoordigers samenkomen op plekken zonder QR-plicht

Het recht van volksvertegenwoordigers om vergaderingen bij te wonen is zo essentieel dat het „niet wenselijk” is dat Provinciale Staten en gemeenteraden bijeenkomen op plekken waarvoor een coronabewijs is vereist. Dat zegt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) in antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Eva van Esch (Partij voor de Dieren) over het weigeren van Limburgse Statenleden bij een bijeenkomst. Het ging om gesprekken van de vertrouwenscommissie met de laatst overgebleven kandidaten voor het ambt van commissaris van de koning eind september in een horecagelegenheid in het Gelderse Beesd.

Als volksvertegenwoordigers gescheiden kunnen worden gehouden van andere bezoekers, kunnen bijeenkomsten ook worden gehouden op plaatsen waarvoor een QR-codeverplichting geldt, schrijft Ollongren.

De geweigerde politici uit de Limburgse Staten, de fractievoorzitters van Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren, mochten eind september na geweigerd te zijn wel een wandeling van tien minuten in de buitenlucht maken met de kandidaat-gouverneurs. De minister vindt dat „geen volwaardig alternatief voor deelname aan de beraadslaging van de vertrouwenscommissie”.

Grapperhaus

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) antwoordde eerder deze maand al op vragen van de Tweede Kamerleden Kees van der Staaij en Chris Stoffer van de SGP dat bestuurders, volksvertegenwoordigers, journalisten ook zonder het tonen van een coronabewijs toegang moeten krijgen tot horeca en culturele instellingen met verplichte QR-code.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is de aanbeveling die de Limburgse vertrouwenscommissie uiteindelijk op 1 oktober deed toch geldig, omdat alle leden deze uiteindelijk ondersteunden. Daar zag het even niet naar uit omdat de benoemingsprocedure door alle commotie over het weigeren van de Statenleden zonder QR-code tijdelijk werd stilgelegd. Inmiddels is de nieuwe Limburgse commissaris van de koning, Emile Roemer (SP), beëdigd door de koning. Hij begint op 1 december in Maastricht.