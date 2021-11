Nieuw op streaming in week 47: Hawkeye, Hanna, Super Crooks en True Story

Hawkeye

De nieuwste actieserie met een held uit de stal van superheldenfabriek Marvel. Net als in de Marvelfilms speelt Jeremy Renner de rol van boogschutter Clint Barton, beter bekend als Hawkeye. De gelijknamige serie speelt zich af in New York in de aanloop naar Kerst. Hij wil naar zijn gezin om de feestdagen te vieren, maar moet eerst iets doen aan een crimineel complot. Hij moet samenwerken met zijn mogelijke opvolger Kate Bishop (Hailee Steinfeld, ook te zien in de serie Dickinson). De serie heeft een humoristische toon. Zo worden er grappen gemaakt over het feit Hawkey een van de minst bekende leden van het superheldenteam The Avengers is. Disney+, 6 afleveringen (wekelijks).

Hanna seizoen 3

Amazon lanceert deze week het derde seizoen van de thrillerserie die gebaseerd is op de gelijknamige film. Het verhaal gaat over een jonge vrouw, gespeeld door Esmé Creed-Miles. Ze is door de kwaadaardige organisatie Utrax getraind om een huurmoordenaar te worden. In het derde seizoen probeert ze Utrax van binnenuit te vernietigen en zichzelf te bevrijden uit haar greep met de hulp van een eerdere vijand, voormalig CIA-agente Marissa Wiegler. Amazon Prime Video, 6 afleveringen.

Super Crooks

Stripboekenschrijver Mark Millar (Kick-Ass) krijgt na het floppen van de peperdure superheldenserie Jupiter’s Legacy de kans om zich te revancheren met een nieuwe productie. Super Crooks is een animatieserie over een groep kruimeldieven met bijzondere krachten. Op een dag worden ze ingehuurd door de grote crimineel Johnny Bolt. Hij vraagt ze om een gevaarlijke misdaadbaas te beroven. Als dat maar goed gaat. Netflix, 13 afleveringen.

True Story

Kevin Hart en Wesley Snipes spelen broers die in de problemen komen in een rauwe miniserieserie van Eric Newman (maker van Narcos and Narcos: Mexico). Hart kruipt in de huid een zeer succesvolle komiek uit Philadelphia die The Kid wordt genoemd. Tijdens zijn tournee keert hij terug naar zijn thuisstad. Een incident kan zijn carrière in één klap vernietigen. Samen met zijn oudere broer probeert hij te redden wat er te redden valt. Netflix, 7 afleveringen.