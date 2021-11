Grote val van Turkse munt na uitspraken Erdogan

De lira heeft dinsdag een grote waardedaling doorgemaakt. De Turkse munt verloor 15 procent aan waarde ten opzichte van de dollar, en 10 procent ten opzichte van de euro. De val werd ingezet nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dinsdag zijn bekritiseerde plannen verdedigde om de rente verder te verlagen, melden internationale persbureaus.

Erdogan meent dat met lagere rentes meer investeringen en export zullen plaatsvinden en nieuwe banen kunnen worden gecreeërd, zo zei hij maandagavond in een toespraak. Met zijn opvatting gaat hij in tegen veel algemene economische principes, die stellen dat banken bij een hogere inflatie juist hogere rentes moeten hanteren.

Afgelopen week schroefde de centrale bank van Turkije onder druk van Erdogan de rente al terug van 16 naar 15 procent, terwijl de inflatie in het land zo’n 20 procent is op jaarbasis. De lira verloor dit jaar al 45 procent ten opzichte van de dollar en daalde de afgelopen week 26 procent. Als gevolg stijgen de kosten voor levensonderhoud van Turken snel en zien zij hun opgebouwde vermogen in waarde dalen.