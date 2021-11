‘Helft rokers stopt pas vanaf 60 euro per sigarettenpakje’

Er is een forse verhoging van de accijns op tabak nodig om rokers te laten stoppen met roken. De helft van de Nederlandse rokers zegt pas te stoppen als een pakje sigaretten 60 euro of meer kost, blijkt dinsdag uit onderzoek van de Universiteit Maastricht (UM). Er is een minimale prijs van 12 euro per pakje nodig om 10 procent van de rokers te laten stoppen. Een pakje met twintig sigaretten kost nu gemiddeld 7,20 euro.

Voor het onderzoek werd aan vijftienhonderd dagelijkse rokers gevraagd hoeveel sigaretten zij op één dag zouden kopen en oproken bij acht verschillende prijzen. De consumptie blijkt ongeveer evenredig af te nemen met de toename van de sigarettenprijs. Pas vanaf gemiddeld 2,93 euro per sigaret neemt de consumptie sterker af dan dat de prijs toeneemt.

Volgens de onderzoekers laten de resultaten niet alleen zien hoe verslavend roken is, maar ook hoe relatief goedkoop sigaretten in Nederland zijn. „Mensen passen hun consumptie aan wanneer ze het verschil in prijs merken in hun portemonnee, dus als iets meer of juist minder betaalbaar wordt”, zegt UM-onderzoeker Cloé Geboers.

In april 2020 werd de accijns op sigaretten verhoogd. Daardoor werd een pakje met twintig sigaretten ongeveer 1 euro duurder. De tabaksaccijns werd verhoogd naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord, dat de overheid samen met zeventig maatschappelijke organisaties heeft gesloten. Hierin staan maatregelen om te zorgen voor een „rookvrije generatie” in 2040. Volgens het akkoord mag de prijs van een pakje sigaretten via accijnsverhoging verder verhoogd worden tot 10 euro in 2023.