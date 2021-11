De door Franks Lammers gespeelde xtc-baron in ‘Undercover’ komt al snel weer in aanraking met pillen en pistolen

Undercover seizoen 3 Van: Nico Moolenaar. Met: Tom Waes, Frank Lammers, Yannick van de Velde, Nazmiye Oral, Elise Schaap. Netflix, elke zondag een aflevering.

In de eerste minuten van het nieuwe Undercover-seizoen is het al duidelijk: Ferry Bouman heeft, in tegenstelling tot vorig jaar, weer een grote rol in het verhaal. De door Franks Lammers gespeelde xtc-baron zat in de tweede reeks van de populaire Vlaams-Nederlandse misdaadserie opgesloten, maar is nu op vrije voeten. Een gewoon baantje vinden zit er natuurlijk niet in voor de Brabantse boef, dus al snel komt hij weer in aanraking met pillen en pistolen. Maar er komt meteen een twist: hij moet deze keer samenwerken met voormalig undercoveragent Bob Lemmens (Tom Waes), de man die eerder verantwoordelijk was voor de val van Ferry. De twee willen een nieuwe, gezamenlijke vijand uitschakelen: het Turkse echtpaar Leyla en Serkan Bulut, leiders van een machtige nieuwe bende.

„Ik was eerst ook wel beducht toen ik over deze ontwikkeling hoorde”, zegt de Waes tijdens een gesprek op het Europese hoofdkantoor van Netflix in Amsterdam, waar op een ochtend in november ook drie andere acteurs aanwezig zijn om met NRC te praten. „Hoe gaan we dat in hemelsnaam doen, vroeg ik me af. Maar de schrijvers verrassen ons steeds weer, hun scripts kloppen gewoon.” Bob gaat op verzoek van een oud-collega toch weer undercover nadat hij zweerde dat nooit meer te doen. Waes: „Bob wil ook echt niet meer. Heeft alles om gelukkig te zijn, behalve geld. Door zijn financiële ellende ziet hij maar één oplossing.”

Ook Lammers is aangeschoven. Waes en hij zijn na drie seizoenen goed op elkaar ingespeeld. „Ook in het echt kun je Tom en mij inhuren voor klussen, als een soort A-Team”, grapt hij.

Hoe zit het met Ferry dit seizoen? Waarom pakt hij de criminele draad weer op na zijn verblijf in de gevangenis? Lammers: „Ik heb weleens met een crimineel gesproken die acht jaar in de bak had gezeten. Daar moet je volgens hem niet over zeuren, dat is het risico van het vak. Als je gepakt wordt ben je niet slim genoeg geweest. Ik denk niet dat Ferry iets anders kan verzinnen. En hij denkt oprecht dat hij de beste drugshandelaar van allemaal is.”

Nieuwe impuls

Beide seizoen van Undercover stonden de afgelopen jaren bovenaan de lijst met best bekeken series op Netflix in Nederland. Ook een spin-off-film over de vroege jaren van Ferry deed het goed. Undercover kan dus met recht een franchise genoemd worden.

Maar met een serie waarvan het verhaal telkens verlengd wordt, loop je wel het risico dat de plottwist en karakterontwikkelingen na een tijdje niet meer realistisch aanvoelen. Hoe vaak kan een undercoveragent nog beginnen aan zijn laatste missie? Voorlopig staat de serie nog fier overeind, mede dankzij een sterke toevoeging aan de cast. Actrice Nazmiye Oral zorgt namelijk voor een nieuwe impuls met het personage Leyla Bulut, een gedreven vrouw die niet met zich laat sollen. Samen met haar man Serkan (Murat Seven) is zij in het gat gesprongen nadat Ferry achter de tralies belandde. Serkan zit na een moordaanslag in een rolstoel en sindsdien is het Leyla die de touwtjes in handen heeft. Als ze te maken krijgt met Ferry en Bob pakt ze de zaken zeer grondig aan.

Nazmiye Oral (links) als drugsbaas Leyla Bulut. Beeld Netflix

Oral had de serie nog niet gezien toen ze auditie deed voor de rol, zegt ze. Inmiddels is ze helemaal onderdeel van de Undercover-familie. „Ik gebruik het woord trots zelden, maar dat ben ik nu echt. Het is zo’n gave rol, eentje die mij op het lijf geschreven is. Ik heb ook mijn Duitse nasynchronisatie gedaan. Daar moest ik gewoon auditie voor doen. Ik kon daar mijn scènes al bekijken en was erg blij. Wat een harde vrouw staat daar, Jezus Christus. Maar wel eentje van vlees en bloed.”

Oral zit naast Yannick van de Velde, die het personage Lars speelt. Lars werd in de film Ferry geïntroduceerd als broer van Ferry’s geliefde Daniëlle. In het nieuwe seizoen schakelt Ferry de kwetsbare jongen weer in om pillen te produceren, ondanks de belofte aan Daniëlle, inmiddels niet meer samen met Ferry, om dat niet te doen.

Van de Velde en Oral ontmoeten elkaar op het kantoor van Netflix voor het eerst, ze spelen geen scènes samen. De twee hebben veel lof voor elkaar en het schrijversteam van showrunner Nico Moolenaar. „Ze zijn als schrijvers heel open en geïnteresseerd”, zegt Van de Velde. „Het is acteurs-eigen om twijfel te uiten over bepaalde teksten. Als je acteurs loslaat gaan ze op alles in.” Oral: „Je moet ze niet loslaten.” Van de Velde: „Bij Undercover gebeurt dat niet veel omdat het al zo goed in elkaar zit. Maar als je met iets zinnigs komt dan luisteren ze. De schrijvers zijn ook overal bij, zelfs het passen van kleding.”

Turkse achtergrond

Oral was blij dat ze goed omgingen met de Turkse achtergrond van het criminele echtpaar: „Je moet zorgen dat de cultuur erin zit, maar dat je er niet van maakt dat mensen bepaalde dingen doen puur omdat ze Turks zijn. Je doet eerder dingen vanuit jaloezie of hebzucht dan vanuit nationaliteit. Ik was trots op de kleine dingen die ze erin hebben geschreven. Voor het Turkse publiek zal dat iets toevoegen, details waardoor je je gezien voelt.”

Van de Velde is te spreken over de realistische wensen die de schrijvers zijn personage hebben meegegeven. „Lars’ gebit ziet er door drugsgebruik verschrikkelijk uit. Hij zit in een belachelijke situatie, een web van drugs. Maar zijn wens is heel simpel: hij wil een mooi gebit zodat hij weer eens een vriendinnetje kan krijgen.”

De serie werkt met een vaste Vlaamse crew. Volgens Lammers is het inmiddels familie geworden. „En in België is er meer crew op de set dan in Nederland. Dat betaalt zich uit, in kwaliteit.”

Oral zag ook een gemoedelijk sfeer op de set: „Tijdens carnaval was iedereen verkleed. Mijn make-up-dame Gerda zag eruit als een clown. Normaal ben ik geen fan van carnaval, nu vond ik het leuk.”

Waes: „Productiecrews wisselen over het algemeen heel snel. Maar als Undercover eraan komt, dan staan ze te trappelen.” De vraag is dan ook of de crew weer aan slag mag met nieuwe afleveringen. Komt er een vierde seizoen? Lammers geeft antwoord zonder antwoord te geven: „Dat is een hele domme vraag, dat weet je zelf ook wel.”