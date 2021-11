Disney lost de vluchtelingencrisis op in ‘Encanto’

Een Colombiaans gezin opgejaagd door bloeddorstige ruiters met zwepen, fakkels en geweren. Opa sneuvelt op de vlucht in een riviertje. Oma slaakt een jammerkreet.

Zo’n begin geeft Disney ongetwijfeld een warm gevoel over zichzelf. Toch een stukje begrip gekweekt voor de vluchteling aan de zuidgrens. Maar in Encanto is de oplossing voor hun misère ook des Disneys: uit het niets transporteert een magische kandelaar de familie Madrigal naar het rijk Encanto, een folkloristisch reservaat waar ze een bezield huis met golvende planken en klepperende dakpannen betrekken en de hele dag de salsa dansen. Vluchtelingenprobleem weggetoverd.

Encanto draait om de coming-of-age van de 15-jarige Mirabel, met haar ronde hoofd en brilletje een doorsnee meisje. Als enige van de familie Madrigal mist Mirabel magische krachten – die ontvangen de bewoners van Encanto op hun tiende, als een soort heilig vormsel. Zo is Mirabels ene zus een oersterke rauwdouwer, beheerst haar tweede, labiele zus het weer en verspreidt de derde zus, een nuffig, perfect Instagram-meisje, overal bloemen.

De pittige Mirabel voelt zich over het hoofd gezien; een rol dient zich aan als zij apocalyptische visioenen krijgt van barsten in het familiehuis, een dovende kaars, opdrogende magie. Daar weet haar strenge, veeleisende oma meer over, zo blijkt – maar zij is ‘in denial’. De kwade genius lijkt ene Bruno, als ziener en profeet het zwarte schaap van de familie. Hij verdween lang geleden. Mirabel gaat naar hem op zoek.

Encanto is een typisch product van Disney Animation sinds de – inmiddels in ongenade gevallen – Pixarbaas John Lasseter daar orde op zaken kwam stellen. Oogstrelende, zeer fraai gedetailleerde 3D-animatie, een wervelende mix van actie, zang en dans in de beste Disney-traditie, maar sprookjes met moderne, herkenbare middenklasse-issues. Ditmaal draait het om familie in brede zin: oude geheimen, starheid en hypocrisie die de ‘betovering’ van het warme familienest bedreigen. Aan de outcasts de taak het nest op te schudden en de anderen te leren dat familie draait om acceptatie en zelfacceptatie.

Een nobele boodschap; helaas liggen de metaforen – scheuren in het magische huis, een nieuw fundament – er iets te dik bovenop en slaat schattig soms om in klef – kijk vooral uit als die leuke gevlekte poema in beeld komt. Er zijn wat te veel personages, niet iedereen krijgt ruimte om te ademen, en omdat heldin Mirabel het rijk Encanto nooit echt verlaat – haar queeste is introspectief en betreft spitwerk in het familieverleden – sluipt er een zekere monotonie in de film. Hoeveel vrolijke dorpsfeesten met salsa, lampions en cocktails kan je verdragen? Omdat musicalgenie Lin-Manuel Miranda – anders dan bij Disneys Moana – ditmaal ook geen meebrullers of oorwurmen in petto heeft, rest een redelijk charmante, maar gekunstelde Disney.

Animatie Encanto Regie: Byron Howard, Jared Bush. In: 128 (Nederlandse versie) en 48 bioscopen (originele versie) ●●●●●