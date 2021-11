Dick Advocaat neemt per direct ontslag als bondscoach van Irak

De Nederlandse trainer Dick Advocaat stopt als bondscoach van Irak. Dat melden verschillende media uit Nederland en Irak dinsdagavond. Volgens de berichtgeving heeft Advocaat zelf ontslag genomen. Het is niet bekend waarom hij vertrekt. De 74-jarige trainer uit Den Haag had een contract tot volgend jaar. Hij was slechts zes wedstrijden trainer van de Irakezen, daarin won hij geen enkele keer. Irak speelde onder Advocaats leiding vier keer gelijk en er werd tweemaal verloren.

Lees ook dit interview over Advocaats vertrek bij Feyenoord: ‘Dat imago van brutaal ventje klopt niet’

De oud-trainer van onder meer Feyenoord, Sparta, AZ en PSV hoopte zich met het Aziatische land te kwalificeren voor het WK volgend jaar in Qatar. Daarvoor moest Irak zien af te rekenen met Iran, Syrië, Libanon, Zuid-Korea en de Verenigde Arabische Emiraten, maar de kwalificatiecyclus verliep tot dusver zeer stroef. Met vier punten uit zes wedstrijden staat Irak een na laatste in de poule. Volgens lokale media nam de druk op Advocaat toe nadat hij vorige week verloor van Zuid-Korea. Zijn opvolger wacht door het verlies een pittige uitdaging om zich met de zogenoemde Leeuwen van Mesopotamië alsnog te plaatsen voor het WK.

Het is onzeker of Advocaat een punt zet achter zijn trainerscarrière: hij heeft zijn voetbalpensioen in het verleden geregeld aangekondigd. Daar moest hij vervolgens net zo vaak weer op terugkomen als een club hem wist te verleiden tot een rentree. Feyenoord was Advocaats laatste Nederlandse club; hij nam vorig seizoen op emotionele wijze afscheid uit de Kuip. Eerder werkte hij als bondscoach voor Nederland, België, Zuid-Korea, Rusland en Servië.