De snelheid van het vliegtuigje was te hoog bij de landing

Een KLM-piloot huurt een vliegtuigje om in zijn vrije tijd langs enkele luchthavens te vliegen. Bij de eerste landing klapt het toestel voorover en raakt het neuswiel beschadigd. Volgens de piloot was de snelheidsmeter defect, waardoor het toestel te hard de landing inging.

De bv waarvan het vliegtuig is, meent dat de piloot opzettelijk ruw is geland. Een aangifte van vernieling loopt op niets uit, wel krijgt de piloot een boete omdat hij verder is gevlogen met het beschadigde toestel.

Bij de civiele rechter claimt de eigenaar 34.000 euro schadevergoeding van de piloot, en na diens overlijden van zijn erfgenamen; de piloot zou tekortgeschoten zijn als huurder. Maar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de eigenaar geen partij was bij de huurovereenkomst. De facturen die de piloot voor deze en eerdere vluchten ontving, kwamen van een ándere vennootschap uit hetzelfde concern.

De eigenaar toont weliswaar een nota waarop hij zelf de laatste vlucht óók aan de piloot in rekening bracht, maar die was nooit aangekomen, zeggen de erfgenamen. Het hof houdt de nota voor vals, bedoeld om de schijn te wekken dat de eigenaar ook verhuurder was.

De eigenaar beroept zich ook op ‘onrechtmatige daad’, de piloot had immers zijn eigendom beschadigd. Maar volgens het hof is niet bewezen dat de piloot een fout had gemaakt. Op de landingsfilmpjes zag het hof niet dat hij ongeconcentreerd was of de ruwe landing wel vermakelijk vond, zoals de eigenaar had gesteld. Een inzittende die ook piloot is, een piloot die het beeldmateriaal bestudeerde én het politierapport bevestigen de lezing van de piloot: het was de schuld van de snelheidsmeter.

De vordering wordt afgewezen.