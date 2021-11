Acteur Kevin Spacey moet producent House of Cards miljoenen schadevergoeding betalen

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey moet meer dan 30 miljoen dollar (zo’n 26,5 miljoen euro) betalen aan het productiehuis van de Netflixserie House of Cards, waarin Spacey de hoofdrol speelde. Internationale persbureaus schrijven dinsdag dat het gaat om een vergoeding voor de schade die het bedrijf heeft geleden door het ontslag van de acteur. Spacey werd in 2017 ontslagen nadat hij was beschuldigd van seksueel wangedrag.

Volgens een arbitragecommissie heeft de 62-jarige Oscarwinnaar zich schuldig gemaakt aan contractbreuk, omdat hij niet het „professionele gedrag” heeft vertoond zoals dat staat omschreven in het contract. Daardoor moest het productiehuis hem ontslaan, de productie van het zesde seizoen van House of Cards stopzetten, het script van het seizoen herschrijven om Spaceys rol eruit te halen, en negen in plaats van dertien afleveringen maken om de deadlines alsnog te halen. Dit alles zorgde voor tientallen miljoenen dollars verlies.

De golf van beschuldigingen aan het adres van Spacey begon in 2017 toen acteur Anthony Rapp beweerde dat Spacey hem op zijn veertiende, in 1986, had aangerand op een feestje. Kort daarna zeiden medewerkers van House of Cards dat hij regelmatig seksueel getinte en grove opmerkingen maakte en mannelijke collega’s betastte. Naar aanleiding van deze beschuldigingen heeft het productiehuis van de serie een intern onderzoek gedaan. Volgens de resultaten van het onderzoek had Spacey zich inderdaad schuldig gemaakt aan seksueel wangedrag.

House of Cards is een serie over de Amerikaanse politiek. Spacey speelde Frank Underwood, een ambitieuze politicus in Washington D.C. De serie werd voor meerdere prestigieuze prijzen genomineerd, onder meer voor 33 Primetime Emmy Awards. In 2015 won Spacey een Golden Globe voor zijn acteerprestaties in House of Cards. In 2000 won hij een Oscar voor zijn rol in de Amerikaanse film American Beauty.