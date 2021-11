Voor lieve vrede wordt de prik in stilte gezet

Ze was er eerst op tegen, een coronavaccinatie. Want hoor eens wat er allemaal wordt rondverteld: de maatregelen zijn bedoeld om mensen op de knieën te krijgen. Een vaccinatie om in 2030 een nieuwe wereldorde te stichten.

Maar nu is de 69-jarige inwoonster van Urk toch overstag. Haar zoon kwam laatst bij haar langs. Híj is niet gevaccineerd. Zijn beide kinderen waren op dat moment besmet. „Ik schrok toen hij ineens bij mij in de huiskamer stond. Ik zei: ‘Jongen, ik ga wat verder van je afstaan’. Hier op Urk wordt over het virus nonchalant gedacht.”

Half oktober was het nog de vraag hoe het kon dat overal in Nederland het aantal besmettingen opliep, maar dat op Urk (21.000 inwoners) een uitbraak uitbleef. Had het dorp in eerdere golven immuniteit opgebouwd?

Inmiddels stijgen de besmettingscijfers in de gemeente razendsnel. Afgelopen week rapporteerde Urk 250 besmettingen per 100.000 inwoners, slechts enkele gemeenten in Nederland zitten daarboven. In vier weken tijd werden zeker dertig inwoners in het ziekenhuis opgenomen: meer dan in de piek van vorig najaar. Urk kent de laagste vaccinatiegraad van Nederland, 32 procent van de volwassenen is volledig gevaccineerd. Tussen Urk en de nummer twee gaapt een groot gat: in Staphorst is 58 procent gevaccineerd. Van alle achttienplussers in Nederland is 84,7 procent gevaccineerd.

Om de vaccinatiegraad in het dorp op te krikken zijn de huisartsen begonnen met een proef: sinds 4 november kan iedereen die dat wil een prik krijgen in zijn eigen huisartspraktijk. Anne van Ee, sinds twee jaar huisarts bij praktijk Het Dok, maakt in haar spreekkamer de balans op. Een gang verder beginnen de assistenten met het prikuur: iedere dag is er plek voor twaalf tot vijftien mensen. En vrijwel iedere dag zitten die plekken vol. „We prikken tussen vier en vijf uur. Omdat patiënten nog een kwartier in de wachtkamer moeten blijven na de prik is vijftien het maximum dat we veilig kwijt kunnen.”

In de afgelopen twee weken werden in Het Dok, met elfduizend patiënten de grootste praktijk op Urk, 135 mensen geprikt. In de vier huisartsenpraktijken op Urk samen zijn ruim 250 prikken gezet. Waar initiatieven in Amsterdam-Osdorp eerder weinig opleverden (zeshonderd telefoontjes van geneeskundestudenten, een handvol vacccinatie-afspraken), kruipt op de RIVM-site de vaccinatiemeter van Urk gestaag vooruit: de vaccinatiegraad steeg 2 procentpunt in de eerste twee weken van het experiment. Waarom gingen deze twijfelaars nu om?

Huisarts Van Ee denkt dat de nabijheid mensen over de streep trekt. „Mensen vinden het fijn dat dit gewoon in het dorp kan.” Er werd ook meer getest toen dat nog in het dorp kon. Nu moeten inwoners voor een vaccinatie of een test naar Emmeloord (15 kilometer), Dronten (23 kilometer) of Lelystad (30 kilometer).

Behalve gemak is het vertrouwen in een bekende huisarts – boven de onbekende GGD – een argument om toch een vaccin te nemen. Van Ee: „Mensen bellen mij vaak eerst om naar mijn mening te vragen. Ze willen weten wat ik zou doen.”

De gelovigen twijfelen niet, die bereiken wij ook niet Anne van Ee huisarts

huisartsen bijgeschoold

Twijfelaars lopen zonder uitzondering met veel vragen rond. Vragen over hun medicijngebruik, hun ziektegeschiedenis, hun afweer, en vooral vragen en vrees voor bijwerkingen. En kennelijk hebben de twijfelaars meer vertrouwen in het antwoord als dat van hun eigen huisarts komt. Van Ee: „Voorwaarde om aan deze proef te beginnen was dat álle huisartsen op Urk zouden meedoen. Want als er één huisarts zegt: ik doe niet mee, dan wekt dat argwaan bij patiënten.” Van Ee zag nauwelijks patiënten die vanwege hun geloof twijfelen over vaccinatie. „Die groep twijfelt niet, die heeft de keuze al gemaakt, die bereiken wij ook niet.”

Van Ee vindt iedere vaccinatie winst. Zij ziet dagelijks de gevolgen van het virus. Uitgestelde operaties, patiënten die maar blijven terugkeren met pijn. Jongeren met somberheidsklachten. En de coronazieken zelf.

Huisartsen zijn in rap tempo bijgeschoold, vertelt Van Ee. Zieke coronapatiënten pikt ze er inmiddels zo uit. „Heel gek. Je stapt bij ze binnen – en hoe ze erbij liggen, je ziet het meteen.”

Hoe gevoelig vaccineren bij twijfelaars ligt, blijkt als je de vers geprikte patiënten zelf naar hun beweegredenen vraagt. Geen van allen wil daarover vertellen met hun naam in NRC.

Bang voor bijwerkingen

Een jonge vrouw die pas geleden bevallen is van haar eerste zoon neemt plaats op de stoel die Van Ee voor haar heeft klaargezet. Ze vertelt dat ze een rationele berekening heeft gemaakt. Toen ze afgelopen zomer door de GGD werd opgeroepen voor een vaccinatie, was ze hoogzwanger en bang voor bijwerkingen. „Stel dat mijn zoon door die prik te vroeg geboren zou worden.” Ook nu nog vreest zij de bijwerkingen en daarom heeft ze gewacht tot haar baby zes weken oud is. „Nu kan ik de bijwerkingen er wel bij hebben.”

Ze schreeuwt het niet van de daken, zegt ze, dat ze hier nu in de praktijk zit. In haar vriendengroep is slechts een derde van de vrouwen gevaccineerd. „De rest is bang dat ze niet meer ongesteld worden. Dat het iets met hun vruchtbaarheid doet.” Hoewel onregelmatige menstruatie na vaccinatie wel vaker gemeld is, is nog onduidelijk of dat een bijwerking is. Uit onderzoek komt naar voren dat coronavaccinaties geen verhoogd risico geven op miskramen.

En jonge mannen? „Die doen stoer. Die stoken elkaar op: wij mannen worden niet ziek.”

De 69-jarige vrouw is hier vandaag samen met haar man. „Er zijn nu zoveel mensen ziek. Dat risico wilden wij beiden niet meer nemen.” De vrouw wil best in NRC, maar zonder vermelding van haar naam. Thuis weet namelijk niemand van hun vaccinatie, dat zou alleen maar „tweedracht” zaaien. Eén van haar kinderen gelooft nu juist dat de overheid de bevolking met maatregelen uit elkaar wil drijven.

„Ik hou het stil”, zegt de vrouw, „voor de lieve vrede.” Ze heeft haar mondkapje inmiddels onder haar kin geschoven. Wat betreft haar gezondheid vertrouwt ze op God én op het vaccin. „In de Bijbel staat 365 keer: je hoeft niet bang te zijn. Voor iedere dag een keer.”

Vaccinatiegraad Kabinet wil naar 90 % Landelijk is ruim 84 procent van de 18-plussers gevaccineerd, maar lokaal zijn er grote verschillen. Gemeenten als Urk en Neder-Betuwe scoren laag, net als sommige wijken in grote steden (Charlois in Rotterdam, Overvecht in Utrecht). Het kabinet streeft naar een vaccinatiegraad van meer dan 90 procent; om dat te bereiken rijden er prikbussen en gaan GGD’ers de straat op om te praten in bijvoorbeeld Utrecht en Rotterdam.