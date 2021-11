Twitter geeft Engel en Baudet een koekje van eigen deeg

„Dat Willem Engel een #AIVDagent is was al heel lang bekend. Net als dat Thierry Baudet al in augustus z’n tweede Pfizer-vaccin heeft gekregen. Zien ze het echt niet of willen ze het niet zien?” Komiek Diederik Ebbinge draait in deze tweet de rollen om: ineens zijn het de complotdenkers wier wereldbeeld aan het wankelen wordt gebracht. „Zien ze het echt niet of willen ze het niet zien?” is een uitspraak die veel in complotkanalen wordt gedaan.

Baudet reageerde verontwaardigd op de trending hashtag #Thierryisgevaccineerd die ondertussen in meer dan achtduizend tweets wordt vermeld. De FvD-voorman noemde de hashtag „totaal belachelijk”. „Ik was de eerste in NL die waarschuwde voor de averechtse effecten van de corona-“vaccins” Uiteraard heb ik GEEN vaccin genomen!”, schrijft hij op Twitter.

Nepnieuwsverspreiders krijgen sinds dit weekend een koekje van eigen deeg. Door te suggereren dat Engel door de AIVD wordt aangestuurd en de vaccinsceptische Baudet in werkelijkheid is gevaccineerd, zetten zij de wereld van de complotdenkers op zijn kop. Dit leverde een heleboel geestige complotkronkels op; zo trekt de Qmusic-dj Domien Verschuuren Baudets boze reactie op de satirische tweets in twijfel. „Precies wat iemand zou zeggen die gevaccineerd is”, tweet hij.

Deze hashtag is totaal belachelijk. Ik was de eerste in NL die waarschuwde voor de averechtse effecten van de Corona-"vaccins". Onze partij is de ENIGE die ten sterkste ONTRAADT om je te laten injecteren met deze experimentele gentherapie. Uiteraard heb ik GEEN vaccin genomen! pic.twitter.com/MM7I6IXwqZ — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 22, 2021

De Twittertrend ontstond dit weekend nadat De Telegraaf een video maakte over complotdenkers die zich met nepnieuws tegen Willem Engel keren. De antivaccinatievoorman reageerde daarop in een tweet: „Ik kan bevestigen dat de AIVD mij niet betaald (sic). Dank voor de insinuaties en roddelartikelen. De oude media heeft (sic) het Speld-model volledig omarmd.” Satirische twitteraars gingen vervolgens met het gegeven aan de haal dat Engel door de AIVD zou worden betaald en bedachten dat Baudet wel gevaccineerd zou zijn.

Eigenlijk een bekentenis

Niets is wat het lijkt in de grappenstrijd tegen desinformatie. Een twitteraar vindt de tweet van Engel maar „verdacht en eigenlijk gewoon een bekentenis”. Zijn verklaring: „Als je in Willem Engels statement het woordje ‘niet’ weglaat, staat er dat hij weldegelijk betaald wordt door de AIVD.”

Grote drukte bij een GGD-priklocatie in Amsterdam, waar FvD-leden en andere voormalige vaccinatieweigeraars massaal het voorbeeld van hun leider volgen. #Thierryisgevaccineerd pic.twitter.com/EiD9wMEq8Q — Rick Janssen (@TotalBB_RJ) November 22, 2021

Ex-minister en vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) ziet de lol ervan in en doet mee: „Vind het niet sjiek dat iedereen nu @thierrybaudet kwalijk neemt dat hij zich heeft laten vaccineren. Wat zijn politieke overtuiging ook is, zoiets blijft een persoonlijke keuze. Prima, joh.”

Wat is desinformatie? Wat is een grapje? En wie is in het grapje getrapt? Deze twittertrend zorgt ook voor veel verwarring. Een twitteraar beschuldigt de grappenmakers van het verspreiden van desinformatie: „Eerst Baudet beschuldigen van complottheorieën en vervolgens zelf een complot de wereld in helpen. Hoe doorzichtig.” Vaccinweigeraars en FvD-aanhangers in de Telegramgroep FvDgeluid vinden dat de hashtag mensen ophitst en bijdraagt aan de tweedeling in de maatschappij.