Trop ordinaire voor Mata Hari

Met het licht van hun smartphones schijnen de eerste klanten onder het beschermende plastic of er iets van hun gading bij is. Het is nog vóór achten. De druilerige Parijse regen weerhoudt hen niet. Ook wij struinen de antiekmarkt van Vanves af, maar dan naar een kenner van Russische militaria.

We zijn ver weg van het Amsterdamse veilinghuis waar op 16 november voor de tweede keer persoonlijke bezittingen van Margaretha Geertruida Zelle alias Mata Hari (1876-1917) onder de hamer zijn gegaan, afkomstig uit de spullen die zij vóór haar vertrek naar Parijs in december 1915 achterliet bij de schilder Piet van der Hem. Hij had ze op zijn beurt in 1922 voor een bedrag van vijfhonderd gulden in bewaring gegeven aan zijn neef Sikke Molenaar, notaris te Leeuwarden. Een nazaat van de notaris ontdekte ze bij een tante op zolder en bracht ze ter veiling.

Onlangs deed hij een tweede vondst met weer een getypte lijst erbij die exact correspondeert met de voorwerpen, zoals een foto van de tweejarige Margaretha, een portret van haar vader als jongeman, kindersieraden, Fries zilverwerk, een gong uit Nederlands-Indië en zilveren enkel- en polsbanden versierd met kleurstenen, wellicht gedragen door Mata Hari bij haar exotische dansen. Maar vooral lot 907 intrigeerde: „Rusland, officiersstok, ebbenhout met zilveren knop en monogram, Kokoshnik zilverkeur vóór 1898-1908.” Het bijbehorend ontvangstbewijs verwijst naar de nalatenschap „van Wijlen mevr. M. Zelle”, eveneens door Van der Hem afgegeven, zij het decennia later.

Beduidt ‘Kokoshnik zilverkeur’ dat dit een geschenk betrof van Margaretha’s grote liefde Vadim Masloff? De Russische officier zou haar tijdens haar proces tegenover de krijgsraad in 1917 verraden. Navraag bij militaire collecties in Nederland en bij de Hermitage in Amsterdam gaf geen bevredigend antwoord over de herkomst.

Chique status

Parijs biedt meer. Het Kozakkenmuseum in Courbevoie ontcijfert het monogram onder de zilveren knop: A.S. Jammer: in Mata Hari’s kennissenkring komt geen naam voor met die initialen.

Op de Parijse antiekmarkt bevestigt de Russische handelaar Aleksandr Yeltsenatzki na het bekijken van de foto de initialen en de datering rond 1900. Verder is hij zeer beslist: geen embleem, geen teken van een regiment, dus is het géén officiersstok, noch kan hij hebben toebehoord aan een edelman. „De adel zette zijn monogram op een zwaard, niet op een wandelstok die iedere rijke koopman kon aanschaffen. Dat was te gewoontjes – trop ordinaire.”

Was het Mata Hari die aan de wandelstok een chique status toeschreef, zoals zij zichzelf in haar hoogtijdagen voorstelde als Lady MacLeod? Toen ze begin Eerste Wereldoorlog in Amsterdam terugkeerde, presenteerde ze zichzelf als adellijke Russische vluchtelinge. De bankier Will van der Schalk geloofde zijn spannende geliefde graag.

Piet van der Hem daarentegen deinsde er niet voor terug zijn vriendin Margaretha rücksichtslos verdacht te maken bij zijn Franse ondervrager. Heeft de schilder, immer in geldnood, de stok belangrijker gemaakt dan hij is? De veilingopbrengst was er niet minder om. De „veel te gewone” stok werd afgeslagen op 1.100 euro, bijna viermaal het ingeschatte bedrag.