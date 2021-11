Toch geen toenadering bij Shell tot ‘klimaatbeleggers’

Een half jaar durend onderzoek van Shell naar de klimaatwensen van de aandeelhouder heeft het concern niet dichter bij de activistische beleggingsgroep Follow This gebracht. Die conclusie valt te trekken uit een recentelijk gepubliceerd verslag van het olie- en gasconcern.

In mei kreeg een resolutie van Follow This, die Shell aanzet zich te houden aan het Akkoord van Parijs, steun van ruim 30 procent van de aandeelhouders. Het bedrijf verklaarde na afloop van die vergadering „volledig inzicht” te willen krijgen in „met name” de aandeelhouders die én voor de strategie van Shell stemden én voor de resolutie van het activistische Follow This. Ook gaf Shell aan „binnen zes maanden formeel verslag uit te brengen aan de beleggers”.

In een schriftelijke toelichting stelt het concern nu dat het „niet ingezoomd heeft op specifiek ‘dubbel stemgedrag’ van onze aandeelhouders, omdat we ons willen focussen op de support voor onze strategie waar bijna 90 procent voor heeft gestemd”.

Klimaatneutraal

Behalve een resolutie van Follow This bracht Shell ook zijn eigen duurzaamheidsstrategie in stemming. Die werd door 89 procent gesteund. Centraal daarin staat het streven om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Uit het nu gepubliceerde verslag blijkt dat er met „de grootste aandeelhouders” overleg is geweest. Dat leidde ertoe dat Shell inmiddels zijn doelen om te verduurzamen heeft aangescherpt. Onlangs kondigde het bedrijf aan de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te halveren ten opzichte van 2016, maar daarbij gaat het alleen om de uitstoot bij de eigen productie en raffinage van olieproducten. De uitstoot van bijvoorbeeld benzine en kerosine bij de consument valt daarbuiten. In de praktijk brengen de nieuwe maatregelen tot 2030 de totale uitstoot door Shell(-producten) met enkele procenten terug.

Volgens voorman Mark van Baal van Follow This laat het nu verschenen verslag van het onderzoek door Shell „de besluiteloosheid” van het bedrijf zien. „Dit verslag bevat geen enkele aanwijzing hoe ver het bedrijf de totale uitstoot van zijn eigen producten wil terugbrengen in 2030. Die uitstoot moet de komende tien jaar halveren om ‘Parijs’ te halen.”

De doelstelling van Parijs, maximaal 2 graden warmer en bij voorkeur 1,5 graad, wordt niet gehaald als de mondiale uitstoot pas richting 2050 naar nul gaat.

Hoofdkantoor

Volgens Britse governance-regels moeten beursgenoteerde bedrijven onderzoek instellen naar de wensen van aandeelhouders als een door het bestuur afgeraden resolutie meer dan 20 procent steun krijgen. Het Brits-Nederlandse Shell wil komend jaar zijn hoofdkantoor in Den Haag naar het Verenigd Koninkrijk en zo volledig Brits worden. Shell raadt moties van Follow This af omdat het concern naar eigen zeggen al een eigen klimaatstrategie heeft die ver genoeg gaat.

„Het is typerend dat Shell zijn eigen onderzoeksvraag – waarom stemden aandeelhouders zowel voor Shells eigen klimaatresolutie als voor de klimaatresolutie van Follow This – onbeantwoord laat”, zegt Van Baal van Follow This. „Dat is typerend voor de tegenzin van de top om een groeiende groep aandeelhouders te begrijpen.”

Concurrent BP, dat op 12 mei zijn aandeelhoudersvergadering hield, zag daar een vergelijkbare resolutie van Follow This steun krijgen van 21 procent van de aandeelhouders. Dit olie- en gasconcern is nog niet met een onderzoeksverslag gekomen, wat volgens Britse regels binnen zes maanden moet gebeuren. Tegenover persbureau Bloomberg verklaarde BP „zeer binnenkort met een update hierover te komen”.