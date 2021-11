Schutter is ‘held van niet-hip Amerika’

Een zeventienjarige jongen hoort dat er rellen zijn in een nabijgelegen stad, besluit erheen te gaan om op eigen gezag bedrijven te beschermen tegen vernielingen en gebruikt daarbij een geweer dat hij niet mag kopen, maar wel mag hanteren. In de nacht wordt hij achternagezeten door een verwarde man. Hij schiet de man dood en als hij wegloopt wordt hij door twee mensen aangevallen, een met een skateboard en een met een pistool. Hij schiet de eerste dood en verwondt de tweede. Vrijdag werd hij van alle aanklachten vrijgesproken door een jury in Wisconsin.

„Dat kan alleen in Amerika”, zei Josh Horwitz van de lobbyorganisatie Stop Gun Violence zondag in The New York Times. Mensen aan de andere kant van het politieke spectrum zeiden hetzelfde, maar dan goedkeurend. Republikeinse parlementsleden boden hem een stageplek aan. Afgevaardigde Paul Gosar, net in het Huis formeel op de vingers getikt omdat hij een tekenfilmpje had gemaakt waarin hij de linkse Democraat Alexandria Ocasio-Cortez doodstak, schreef op Twitter dat hij bereid is „armpje te drukken” met andere uiterst rechtse politici die Rittenhouse ook willen inlijven.

Symbool van cultuurstrijd

Zo is Kyle Rittenhouse, inmiddels achttien jaar oud, het (zoveelste) symbool geworden van de cultuurstrijd die de Verenigde Staten verdeelt. Omdat hij zijn burgerwachtinitiatief ondernam juist in de zomer dat het land zinderde van de protesten na de dood van George Floyd door politiegeweld, werd de jongen als vanzelf opgenomen in dat grotere verhaal. Joe Biden, toen nog op campagne voor de presidentsverkiezingen, veegde Rittenhouse in een filmpje op één hoop met extreemrechtse milities en racisten.

In het conservatieve magazine American Greatness schreef Bruce Bawer aan de vooravond van de uitspraak over Rittenhouse: „Hij ís Amerika. Of tenminste wat Amerika was, in de tijd vóór de ironie van types als David Letterman alles modderig maakte, voordat de moraal werd weg gerelativeerd, voordat films Bonnie en Clyde en andere moordenaars van agenten, als helden bejubelden. Rittenhouse is het niet-hippe Amerika, het laat-de-appeltaart-in-de-vensterbank-afkoelen Amerika.”

Na de vrijspraak – volgens de meeste juristen die dit weekend op de uitspraak reageerden op strikt juridisch stevige gronden tot stand gekomen – poneerden activisten de onbewijsbare stelling dat een zwarte jongen in dezelfde omstandigheden wel zou zijn veroordeeld. Ondersteuning daarvoor zou te vinden zijn in een acht jaar geleden gepubliceerde analyse van FBI-cijfers over daders en slachtoffers van vuurwapengeweld. Hieruit blijkt dat een witte schutter die een zwart slachtoffer doodt, veel vaker een succesvol beroep kan doen op zogenoemde ‘stand your ground’ wetten, dan zwarte schutters die een wit slachtoffer maken.

Deze wetten, die in 38 Amerikaanse staten gelden, geven een gewapende burger het recht om zich met een vuurwapen te verdedigen als iemand hem te na komt, ook als hij of zij zich veilig uit de situatie zou kunnen terugtrekken.

Brandstof aan het debat

De uitspraak geeft nieuwe brandstof aan het debat over de Amerikaanse wapenwetten. In door een Democratische meerderheid geregeerde staten zijn de vuurwapenwetten doorgaans aangescherpt in de afgelopen jaren. In de Republikeinse staten zijn de wetten juist versoepeld.

De stemming in het land was lange tijd aan de kant van de progressieve politici die proberen de vuurwapenwetten aan te scherpen, maar het lijkt erop dat 2020, met zijn roerige antiracisme-protesten en een hoge piek in de moordcijfers, een keerpunt is geweest. In 2019 was nog 60 procent van de Amerikanen voor strengere wapenwetgeving, in april 2021 was dat gedaald naar 53 procent.

Experts wezen er dit weekend op dat de acceptatie van geweld toeneemt. In The Washington Post zei officier van justitie Billy Martin: „Het ligt niet zozeer aan de wet, het is de stemming van Amerikanen op dit moment, de acceptatie van het recht op wapenbezit en het recht om die te gebruiken om jezelf te beschermen.”

Zo vreest links Amerika dat de uitspraak eigenrichting in tijden van polarisatie legitimeert en lijkt in elk geval een luidruchtig deel van rechts Amerika dat toe te juichen. Zoals afgevaardigde Madison Cawthorne, die in een filmpje zijn geestverwanten aanspoorde: „Bewapen jezelf, wees gevaarlijk en wees moreel.”

