PostNL-depot in België gesloten na inval arbeidsinspectie

Een PostNL-depot in de Belgische plaats Wommelgem, in de buurt van Antwerpen, is maandag gesloten na een inval van de arbeidsinspectie. Daar werden overtredingen rond deeltijdscontracten aangetroffen, en mensen die zwartwerken. Dat bevestigt PostNL na berichtgeving in Belgische media. Ook depots in Mechelen en Ardooie, in de buurt van Gent, werden binnengevallen. PostNL zegt volledige medewerking te hebben verleend bij de controles.

In Wommelgem werden „tien inbreuken rond deeltijdse arbeid vastgesteld”, en nog eens „tien inbreuken rond zwartwerk”, zegt officier van justitie in Mechelen Gianni Reale tegen de Belgische krant De Tijd. Behalve het sluiten van het depot, zijn ook vier busjes in beslag genomen. In Mechelen stelde de inspectie tien oneigenlijke deeltijdcontracten vast. Er werkte ook iemand zonder verblijfsvergunning. Inspecteurs vielen op meerdere locaties tegelijk binnen omdat chauffeurs bij een inval eerder getipt werden en omgeleid werden naar een ander depot, zegt Reale.

Zolang het depot in Wommelgem gesloten is, kunnen de pakketjes die op de locatie aanwezig zijn niet verzonden worden, zegt PostNL in een reactie. „We schatten het aantal pakjes op dit depot op 5 procent van het totaal aantal pakjes dat vandaag door ons bezorgd wordt in België.” Er kan vertraging ontstaan. Het bezorgbedrijf bekijkt „hoe we deze situatie zo snel mogelijk kunnen oplossen.” PostNL heeft in totaal negen depots in België.

Ook bij een inval bij het PostNL-depot in Mechelen afgelopen mei kwam de inspectie erachter dat 11 van de 23 koeriers die werden gecontroleerd zwartwerkten. Ze verdienen vaak onder het minimumloon. Eerder in het jaar had het bedrijf van Reale al een dagvaarding gekregen, nadat er misstanden waren aangetroffen. „Als dit zo door blijft gaan, overweeg ik de depots te verzegelen,” zei hij erover tegen NRC.

