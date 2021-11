Omroep Brabant verwijdert logo’s van wagens na aanhoudende intimidatie

Omroep Brabant verwijdert alle eigen logo’s van satelliet- en bedrijfswagens om het personeel te beschermen. Dat bevestigt hoofdredacteur Renzo Veenstra maandag tegenover het AD. Het besluit is volgens Veenstra ingegeven door talloze bedreigingen en intimidaties in de afgelopen jaren: van verslaggevers die privé worden lastiggevallen en bedreigd, tot doodsbedreigingen aan de telefoon.

Hoofdredacteur Veenstra zegt dat zijn journalisten juist door de herkenbaarheid van de logo’s „een soort schietschijf” zijn geworden. „Je bent als journalist per definitie fout in de ogen van een klein deel van Nederland.” Hij benadrukt dat hij aanvankelijk ook niet voor het verwijderen van de naam Omroep Brabant van de auto’s was, maar dat hij uiteindelijk een keuze „voor de veiligheid voor onze mensen” heeft gemaakt. Maandag verwijdert de omroep de laatste stickers. „Een triest dieptepunt”, aldus Veenstra, die liet weten dat het logo op de plopkappen wel zichtbaar blijft.

De druppel

Incidenten die een ruime week terug in Helmond plaatsvonden, waren volgens Veenstra de druppel die de emmer deed overlopen. Journalisten van Omroep Brabant werden lastiggevallen bij de herdenking van een ongeluk waarbij drie jongens waren omgekomen. „Terugtrekken in de auto werkte niet, daar stormden ze juist op af”, aldus Veenstra.

Ook andere media voelden zich de afgelopen tijd genoodzaakt maatregelen te nemen na bedreigingen en intimidaties. Vorig jaar besloot de NOS de logo’s van haar satellietwagens te halen, vanwege aanhoudende bedreigingen aan het adres van journalisten en medewerkers van de publieke omroep.

Hoofdredacteur Marcel Gelauff noemde het destijds „een nederlaag voor de NOS, maar vooral ook voor de journalistiek”. In oktober schaalde Omroep Gelderland zijn verslaggeving rondom voetbalwedstrijden af. Het doet nog wel verslag van voetbalwedstrijden in het stadion, maar niet meer van plekken rondom het stadion, omdat de omroep het daar niet meer veilig acht.