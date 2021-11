Hoogleraar: ‘We moeten zorgen dat het een risico voor bedrijven is om niet te vergroenen’

De ‘markt’ gaat het klimaatprobleem niet oplossen. Katharina Pistor zou graag optimistisch zijn. Of, nou ja, je moet hoopvol blijven, maar klimaatverandering tegengaan lukt niet met het kapitalisme zoals het nu is. Dus al die verhalen op de klimaattop van de Verenigde Naties in Glasgow – dat het bedrijfsleven uit zichzelf al de benodigde verandering in gang zet, of dat financiële instellingen beloven 130 biljoen dollar voor vergroening in te zetten – zijn niet aan de Duitse besteed. „We doen alsof we dit kunnen oplossen via marktmechanismes. Maar ‘groen kapitalisme’ is een mythe, een manier om voor de zoveelste keer het systeem te bespelen.”

Zo zijn veel ‘groene’ beleggingsfondsen helemaal niet zo groen. Pistor, in Nederland voor een lezing over groen kapitalisme, wijst op onderzoek uit september waaruit bleek dat die fondsen vaak nog in fossiele bedrijven beleggen. „Banken en fondsmanagers beleggen nog zwaar in vervuilende bedrijven, en financieren nog steeds bedrijven die gelinkt worden aan ontbossing, want daar valt geld te verdienen.”

Katharina Pistor. Foto Barbara Alper

Pistor is geen econoom of klimaatdeskundige, maar hoogleraar rechtsvergelijking aan Columbia Law School in New York – en ze heeft een originele kijk op de klimaatproblematiek. De groene plannen vanuit de financiële markten geven een groene gloed, zegt ze, maar zorgen niet voor de noodzakelijke structurele veranderingen. En dat is volgens haar geen foutje, maar een kénmerk van het systeem. „Hoe kunnen we verwachten dat beleggers het risico van klimaatverandering incalculeren, als ze niet aansprakelijk zijn voor wat de bedrijven waarin ze investeren dóén?”

Ze blijven er net zolang in investeren tot het niet meer rendeert, denkt ze. En daarna laten ze de resten achter voor de samenleving.

„Ze zullen er nooit voor hoeven betalen. Aandeelhouders van vervuilende bedrijven zitten in een riante positie. Als de overheid maatregelen neemt tegen klimaatverandering die rendementen bedreigen, lopen aandeelhouders gewoon weg. Dan stijgen de financieringskosten voor die bedrijven en zal de overheid er waarschijnlijk geld in stoppen. Want ja, anders verdwijnen er banen. Laten we al het werk dat accountants, advocaten en consultants nu doen om voor bedrijven en beleggingsfondsen groene labels te maken, aan echte vergroening besteden.”

Daarin moet de overheid de leiding nemen, volgens Pistor. „Groene industriepolitiek is prima. Wat geld in de private sector stoppen om te helpen bij de transitie, daar ben ik niet fundamenteel op tegen. Waar ik tegen ben, is doen alsof de private sector dit alléén gaat doen.”

Ongelijkheid door recht

Pistor schreef een boek over het dna van het kapitalisme. Rijkdom wordt volgens haar gecreëerd via het recht. Of, zoals ze zelf zegt: het recht is de stof waaruit kapitaal wordt gesneden.

The Code of Capital: How the law creates wealth and inequality is in acht talen vertaald. Economisch commentator Martin Wolf van de Financial Times nam het op in zijn lijst met beste boeken van 2019. Het belicht hoe het recht wordt gebruikt om vermogen te creëren én af te schermen, door iedereen die advocaten kan betalen om dat te doen. Mensen met geld en grote bedrijven dus. „Je moet de advocaat kunnen inhuren die weet hoe het moet”, zegt Pistor.

Zelf probeert ze te laten zien wat er in ‘de buik’ van het kapitalisme zit, „als je het opent en naar de machine kijkt die het systeem gaande houdt. Mensen realiseren zich dat niet. Zelfs de advocaten niet die zouden moeten weten wat ze eigenlijk aan het doen zijn.

„Het is overduidelijk dat de rechtsregels die we gebruiken om kapitaal te creëren, tot ongelijkheid leiden”, zegt Pistor tijdens een gesprek in Rotterdam. Ze was er deze maand voor een lezing aan de Erasmus School of Law. Vorig jaar kreeg ze een eredoctoraat van de universiteit voor haar „baanbrekende onderzoek” naar de interactie tussen financiële markten en recht.

„Ik betoog dat de geïdealiseerde markten waar economen over praten niet bestaan en nooit hebben bestaan. Zij denken dat eigendomsrechten vaststaan, dat de spelregels van de markt een gegeven zijn.”

Nee dus, zegt Pistor, het recht wordt voortdurend veranderd door de markt. Door de mensen en bedrijven met geld. „Dat is een privilege. Want door bepaald bezit beter te beschermen, is er een grotere kans nóg meer vermogen te verzamelen. Vermogen wordt zo erfelijk, en stabieler voor de een dan voor de ander.”

Dat begon volgens Pistor lang geleden: in het Verenigd Koninkrijk gebruikten grootgrondbezitters in de zestiende eeuw al juridische hulpmiddelen hun huizen en landgoederen af te schermen van schuldeisers. Ze doopten zichzelf bijvoorbeeld om tot ‘bewaker’ van het familielandgoed. Zo konden zelfs bevoorrechte schuldeisers het familiehuis niet opeisen. Later verbood de overheid die handelwijze, maar vergelijkbare constructies werden toen al gebruikt voor financiële activa: schuldbekentenissen en ander waardepapier. „Eerst werd land in een trustfonds gestopt, toen financiële activa. Dat is de kern van mijn boek: je kan elk object, belofte of idee nemen en er kapitaal van maken, het coderen als kapitaal om het juridisch te beschermen. Zo is sindsdien voortdurend vermogen gemaakt en beschermd vanuit een sociale bron: het recht.”

Dat heeft grote consequenties. Het kapitalisme staat bekend om het vrijlaten van marktkrachten, maar Pistor ziet een systeem waarin sommigen zich juist kunnen beschermen tegen die krachten. Via het recht schermen ze zich af voor risico en aansprakelijkheid en bouwen zo kapitaal op. „Dit wordt verhuld doordat we doen alsof iedereen toegang heeft tot het recht en het recht neutraal is. Maar mensen die weten hoe ze het recht kunnen gebruiken, hebben een voordeel ten opzichte van anderen. Niet iedereen wordt zo goed beschermd. Ja, zonder eigendomsrecht is individuele vrijheid moeilijk in te denken. Maar als ik zelf eigendomsrechten kan creëren, hebben we probleem.”

Welvaart afschermen

Hoe we kapitaal ‘versleutelen’, zegt Pistor, is gebaseerd op de feodale tijd en inherent ongelijk. „Het begon met land. Dat was nog tastbaar. Nu is veel vermogen immaterieel: financiële activa zijn vaak schuldbekentenissen, gecreëerd via het recht. Anders zijn ze niets waard. Intellectueel eigendom is nu een van de belangrijkste bronnen van rijkdom van beursgenoteerde bedrijven. Dit kapitaal wordt gemaakt via het recht, en bestaat alleen in het recht.”

Soms blijken die financiële beloftes plots weinig waard. In de financiële crisis van 2008, bijvoorbeeld. „Juristen hadden decennialang activa gecreëerd die leken of ze wat waard waren omdat er een goed beschermde claim in stond op iemand anders. Mensen geloofden dat ze echt iets in handen hadden. Toen bleek dat er niks achter zat, dat schuldenaren niet konden betalen, renden die mensen naar de uitgang. Zolang we geloven dat het systeem werkt, werkt het.”

Centrale banken bieden dan bescherming, zegt Pistor. „Zij zeiden: we kopen alles waarvoor geen private koper is. Ze nemen zo risico’s van de private sector over. Dat hebben ze tijdens de Covid-crisis ook gedaan.”

De financiële crisis zorgde wel voor strengere regels. „Als ik met advocaten uit New York praat, zeggen ze: we kunnen bijna elke regel omzeilen, het kost ons alleen steeds meer tijd, het wordt moeilijker.

„Ik ben helemaal voor welvaart vergaren via de markt, via competitie, talenten, vaardigheden, ideeën, via risico nemen. Maar we hebben het risico voor sommigen juist weggehaald.”

Kosten afschuiven

Haar sombere kijk op de vergroening van de economie vloeit logisch voort uit haar boek. „De logica van het huidige kapitalisme maakt het ongeschikt om klimaatverandering tegen te gaan. Het draait om zoveel mogelijk winst maken door voortdurend uitdijen en risico en kosten op anderen afschuiven. Het zal alleen werken als de overheid echte druk uitoefent.”

Pistor denkt dat juridische hulpmiddelen gebruikt zullen worden om de kosten van klimaatverandering en vervuiling af te schuiven op de samenleving. „Het recht biedt mogelijkheden om de kosten van het plunderen van de planeet buiten te sluiten door iedereen die slim genoeg is om een rechtspersoon op te zetten.”

In veel Europese landen hebben aandeelhouders wat minder rechten, maar het kapitalisme is niet fundamenteel anders dan in Angelsaksische landen. Bovendien beconcurreren landen elkaar met hun regels. „Er is geen mondiaal rechtssysteem, wel een mondiale kapitaalmarkt. Die bestaat alleen omdat de meeste landen hebben besloten hun grenzen te openen voor buitenlands eigendomsrecht.”

Vervolgens beconcurreren ze elkaar. „Staten hebben hun soevereiniteit ondermijnd omdat ze kapitaal wilden aantrekken. Slimme spelers kunnen kiezen onder welk recht ze opereren. Ze gebruiken de lappendeken van het nationale recht voor eigen gewin.”

Bedenk eens hoe ongelooflijk dat eigenlijk is, wil Pistor zeggen. „Stel je voor dat iedereen kan kiezen aan welke wet ze zich houden, zouden we dan een staat kunnen hebben? Of een democratie? Dat is onmogelijk. Maar voor kapitaal hebben we wel dit systeem gecreëerd.”

CV Katharina Pistor Katharina Pistor (58) is sinds 2005 hoogleraar aan de Columbia Law School in New York. Daarvoor werkte Pistor ook in de Verenigde Staten, aan Harvard Law School. Pistor is Duits en promoveerde aan de Universiteit van München op de grootschalige privatiseringen in Rusland en Tsjechië.

Nederland is met zijn bilaterale investeringsverdragen ook onderdeel van deze competitie tussen landen. „Als een onderneming een dispuut met een land heeft over een investering, richt ze een dochterbedrijf in Nederland op om te profiteren van de voor investeerders gunstige verdragen. Die dochter dient dan een claim in.”

Buitenlandse investeerders kunnen door investeringsclausules staten aanklagen voor een inbreuk op hun investering. Andersom niet. „Dat is zeer eenzijdig. Die investeerders kunnen tegen een overheid zeggen: je hebt misschien een constitutionele plicht om je burgers te beschermen tegen klimaatverandering, maar ik heb het recht om mijn investering te beschermen.” Zo eist het Duitse energiebedrijf RWE een schadevergoeding van 1,4 miljard euro van de Nederlandse staat omdat zijn kolencentrale in de Eemshaven na 2030 geen kolen meer mag verstoken.

Wil Pistor dan helemaal van het kapitalisme af? „Idealiter zou ik een markteconomie willen die niet kapitalistisch is. Door de juridische privileges te schrappen, en winkelen in het recht te beperken. Zo krijgen kapitaalbezitters een minder dominante rol. Als je zoveel risico uit de markteconomie haalt, is het geen markteconomie meer.”

Op het verlanglijstje van Pistor staat meer: stap uit verdragen zoals het Energy Charter Treaty waardoor RWE de Nederlandse staat kan aanklagen. Stel de grondwet boven investeerdersrechten. En ze wil échte aansprakelijkheid voor bedrijven en aandeelhouders. „Niet voor het verleden, maar voor alles vanaf nu. Dan kan je bedrijven aanklagen voor vervuiling. We moeten af van de beperkte aansprakelijkheid van aandeelhouders in vervuilende bedrijven. Dan leren ze hoe ze risico moeten inprijzen.”

De groene transitie zal kostbaar zijn, zegt Pistor, en bedrijven en financiële markten zullen proberen die kosten af te schuiven. Stel dat je regulering afkondigt die bedrijven aansprakelijk stelt als ze blijven vervuilen. „Dan stoppen bedrijven die activiteiten in een dochterbedrijf dat ze failliet laten gaan als er een klacht is.”

Pistor vindt het hoopvol dat oliebedrijf Shell volgens het Britse hooggerechtshof mag worden aangeklaagd voor de olievervuiling van het Nigeriaanse dochterbedrijf. „Ik ga één stap verder. Ik zeg: maak aandeelhouders in Shell ook aansprakelijk. We hebben beperkte aansprakelijkheid in de negentiende eeuw uitgevonden. We kunnen het ook weer schrappen. Belangrijk is dat we ervoor zorgen dat het een risico voor bedrijven is om niet te vergroenen.”