Rijksrecherche onderzoekt lekken van geheime stukken

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het lekken van geheime stukken vanuit de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dat schreef demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Het ministerie stelde twee onderzoeken in nadat „vertrouwelijke stukken zijn gelekt en terechtgekomen bij partijen die daartoe niet bevoegd zijn”.

In één zaak heeft het ministerie aangifte gedaan en is de Rijksrecherche ingeschakeld. Over de onderwerpen van de „betreffende documenten” doet Grapperhaus „in het belang van het onderzoek” geen uitspraken.

NRC onthulde eerder dit jaar dat de NCTV in strijd met de wet jarenlang privacygevoelige gegevens van burgers verzamelde en deelde met andere overheidsorganisaties. Ook adviseerde de NCTV gemeenten om via een particulier bureau heimelijk onderzoek naar islamitische gemeenschappen te doen. Beide praktijken kwamen na publicaties stil te liggen. Eerder beloofde Grapperhaus nog aan de Tweede Kamer dat er geen onderzoek naar klokkenluiders bij de NCTV zou volgen. (NRC)