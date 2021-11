Na topjaar zit John Deere met staking in de maag

Aan de stijgende beurskoers van John Deere leek lange tijd maar geen einde te komen. In 2020 pluste de tractor- en machinefabrikant aan de Amerikaanse beurs NYSE ruim 55 procent, terwijl die koerswinst in de eerste vier maanden van dit jaar met nog eens ruim 40 procent vrolijk doorzette tot ruim 394 dollar per aandeel, het hoogste niveau ooit.

Dat was vooral toe te schrijven aan de verbeterde prijzen voor landbouwgrondstoffen, die bijdroegen aan de sterkere vraag naar landbouwmachines, zegt analist Kristen Owen van de Amerikaanse investeringsbank Oppenheimer. „Toen veel landen heropenden, stegen de landbouwgrondstoffen en ontstond een sterke vraag naar onder meer voedsel, vezels en brandstoffen”, blikt Owen terug. Volgens haar waren bovendien veel boeren in Noord- en Zuid-Amerika in deze periode toe aan het vervangen van hun landbouwmachines. „John Deere is qua marktaandeel de onbetwiste leider in Noord-Amerika. Ze hebben een sterk distributiekanaal en zijn wereldwijd een van de meest erkende merken in de branche.”

Toen de rook was opgetrokken, was Deer & Company, zoals het in 1837 in de staat Illinois opgerichte oer-Amerikaanse bedrijf voluit heet, ineens ruim 100 miljard euro waard. Het aandeel profiteert naast de toegenomen vraag ook van structurele kostenbesparingen bij het bedrijf en de hogere operationele marge, zegt aandelenanalist Robert de Jong van ING. „De sterke operationele hefboom van kapitaalintensieve bedrijven, zoals Deere, versterken dit effect: hogere verkoopvolumes leiden tot een fors hogere winst, omdat de vaste kosten over een groter aantal verkopen wordt verspreid.” Hij wijst ook op de ‘recordsubsidies’ die de sector ontving in het kader van de coronacrisis en het feit dat het bedrijf ook nog actief is in de bouwsector, waar het de komende jaren kan profiteren van de geplande grootscheepse Amerikaanse investeringen in infrastructuur.

Dat de koers van Deere & Co (jaaromzet ruim 35 miljard dollar, bijna 70.000 werknemers) intussen weer enigszins tot bedaren is gebracht, komt volgens Owen door een combinatie van een normalisering van de vraag en de toegenomen inflatie, die eerst Deere en andere fabrikanten van apparatuur troffen, en meer recent ook boeren.

Maar wat vooral impact heeft, is de staking die vorige maand uitbrak bij het bedrijf. Dat was al sinds 1986 niet meer gebeurd. Ruim tienduizend werknemers legden het werk neer in veertien Amerikaanse fabrieken uit onvrede over hun salaris en pensioen. Deere bereikte afgelopen week een voorlopig salarisakkoord, na een maand van stakingen en twee afwijzingen door de leden van de vakbond. De nieuwe cao gaat het bedrijf naar schatting 3,5 miljard dollar kosten, rekent De Jong voor. Hij verwacht dat Deere woensdag, wanneer het bedrijf zijn vierdekwartaalcijfers presenteert, voorzichtig zal zijn met het afgeven van prognoses. „Desalniettemin lijkt ook boekjaar 2022 wederom een sterk jaar worden gezien het volle orderboek.”

De analist verwacht dat komend jaar meer stakingen kunnen volgen bij andere industriële bedrijven, gezien de tekorten aan fabrieksarbeiders en logistieke medewerkers. Wereldwijd concurreert Deere met AGCO Corp (voornamelijk bekend om hun merken Massey Ferguson en Fendt), CNH Industrial (Case IH, New Holland) en regionaal met bedrijven als Claas (voornamelijk in Europa), Mahindra (India) en Kubota (Azië). Owen: „Deze bedrijven concurreren op basis van prijs, specifieke gewassoorten, dealernetwerken en prestaties en duurzaamheid.”

Net als De Jong verwacht ze wat betreft Deere vooral veel op het gebied van precisielandbouw (‘smart farming’), wat boeren helpt om taken te automatiseren, waardoor ze meer kunnen doen met minder, en hun milieu-impact te verminderen. De Jong: „John Deere is hierin onbetwist marktleider en investeert al jaren veel in R&D om precisielandbouw op basis van GPS en zelfrijdende machines te ontwikkelen. Technologie die gemakkelijk is te implementeren in de landbouwsector dan bijvoorbeeld op de weg, waar meer uitdagingen en obstakels zijn. Hier is veel vraag naar in de grote landbouwlanden, zoals de VS, Brazilië, India en Zuid-Afrika.”