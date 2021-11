‘Meerdere doden’ nadat auto inrijdt op kerstparade in VS

In de plaats Waukesha, in de Amerikaanse staat Wisconsin, is een auto ingereden op een kerstparade. Volgens de politie zijn er minstens twintig gewonden en „meerdere doden” gevallen. Ziekenhuizen in de buurt melden dat er zeker 28 patiënten zijn opgenomen. Onder de gewonden waren volgens de politie twaalf kinderen. Hoeveel mensen zijn overleden is op dit moment nog niet duidelijk. Er is een verdachte opgepakt.

Op een video op sociale media is te zien dat een rode SUV van achteren op de parade inrijdt. In een andere video is te zien dat een agent op het voertuig schiet. De vermoedelijke bestuurder van de auto is aangehouden en zit vast. Er is nog niets duidelijk over het motief. Volgens de autoriteiten is er geen verdere dreiging.

De politiechef in Waukesha, Dan Thompson, zei tijdens een persconferentie dat het onderzoek in volle gang is en er wordt gewerkt aan het identificeren van de slachtoffers. Het aantal overledenen wordt niet bekendgemaakt totdat de nabestaanden op de hoogte zijn gebracht.