Kritiek op premier Modi? Dan ben je een terrorist

Hun advocaat had nog zo gezegd: geen slogans. „Wat er ook gebeurt, wie er ook staan, als jullie de gevangenis uitlopen, ga je niets roepen.” Natasha Narwal (32) lacht hartelijk. „Het was geen bewuste beslissing. Maar toen we buiten kwamen en al die mensen zagen… Mijn God. We voelden op dat moment allebei: we laten ons het zwijgen niet meer opleggen. Dat is precies wat ze probeerden te doen door ons achter tralies te zetten.”

„Inquilab Zindabad, lange leve de revolutie.” In juli legden telefoons en camera’s vast hoe Narwal, Devangana Kalita en Asif Iqbal, drie studentactivisten uit New Delhi, breed lachend en met geheven vuist hun – voor nu voorlopige – vrijheid tegemoet liepen. Ruim een jaar zaten zij vast, opgepakt onder India’s omstreden Unlawful Activities (Prevention) Act, kortweg UAPA. Een wet bedoeld voor separatisten en terroristen, maar de laatste jaren ook voor advocaten, professoren, studenten en zelfs een Jezuïtische priester. Deze dinsdag werd ook een prominente mensenrechtenactivist uit Kashmir onder de wet aangeklaagd.

De wet werd ook ingezet tegen 102 Twitter-, Facebook- en Youtube-accounts. De politie in de noordoostelijke staat Tripura, waar de Bharatiya Janata Partij (BJP) van premier Narendra Modi aan de macht is, beschuldigt ze van het verspreiden van „kwaadaardige propaganda”. Dit wegens berichten over vermeende aanvallen op moskeeën en winkels van moslims door leden van rechtse hindoe-organisaties – als vergelding voor recent geweld tegen hindoes in buurland Bangladesh.

India’s oudste terreurverdachte ooit

De regering ontkent dat dergelijke aanvallen hebben plaatsgevonden. Een van de accounts tegen wie zij zich keert, is van een journalist van de linkse nieuwswebsite Newsclick. Shyam Meera Singh tweette een video van een gebouw dat in brand stond en keerde zich in de bijbehorende tekst tot de minister van Binnenlandse Zaken: „Meneer de minister, Tripura staat in brand.” Mocht hij veroordeeld worden, dan riskeert hij een gevangenisstraf die kan oplopen tot zeven jaar.

De favoriete doofpottactiek van BJP is ‘shoot the messenger’ Rahul Gandhi premier Modi's politieke rivaal

Het leidde opnieuw tot een storm van kritiek over het gebruik, en volgens velen misbruik, van de strenge antiterreurwet onder de regering van premier Modi. „Erop wijzen dat Tripura in brand staat, is een oproep tot corrigerende maatregelen. Maar de favoriete doofpottactiek van de BJP is to shoot the messenger”, schreef Modi’s politieke rivaal Rahul Gandhi van de Congrespartij op Twitter. „De waarheid kan niet het zwijgen worden opgelegd met de UAPA.”

Onder de antiterreurwet kunnen verdachten een half jaar worden vastgehouden zonder formele aanklacht. Het is bijna onmogelijk om daarna op borgtocht vrij te komen: de rechter hoeft alleen overtuigd te zijn dat op het eerste gezicht (prima facie) de beschuldigingen waar kunnen zijn om een aanvraag af te wijzen. Dat is meer regel dan uitzondering.

Zo ging het bij Stan Swamy. De 84-jarige aan Parkinson lijdende pater stierf in juli na bijna negen maanden in de gevangenis waar hij corona opliep. Herhaalde borgverzoeken van zijn advocaat en Swamy zelf („Ik zal waarschijnlijk sterven”), werden afgewezen. Swamy, die zich zijn leven lang inzette voor India’s inheemse gemeenschappen, was samen met andere activisten opgepakt wegens vermeende banden met de verboden maoïstische Communistische Partij India. Hij werd India’s oudste terreurverdachte ooit.

Het was premier (en grootmoeder van Rahul) Indira Gandhi die de wet in 1967 invoerde. Toen als een breed geformuleerde vrijbrief om fundamentele vrijheden te mogen beperken als de „soevereiniteit en integriteit van India” in het geding waren. Pas later kwam de focus op terreur en werden met amendementen de rechten van verdachten steeds verder ingeperkt.

De laatste en misschien meest vergaande wijziging komt van de BJP. In 2019 veranderde zij de wet dusdanig dat voortaan ook individuen als terrorist kunnen worden bestempeld. Tot dan toe konden alleen organisaties als zodanig worden aangewezen. Dat jaar werden volgens het National Crime Records Bureau (NCRB) bijna 2.000 mensen onder de wet opgepakt. In 2015, het jaar dat de NCRB deze cijfers begon te publiceren, waren dat er 1.100.

De terreurwet als straf

In totaal zijn er onder Modi's regering al zo’n 8.400 mensen op basis van de terreurwet gearresteerd. Volgens advocaten is dit aanzienlijk meer dan voorheen. ‘Slechts’ 151 zaken eindigden de laatste vijf jaar bovendien in een veroordeling, tegenover ruim het dubbele aantal vrijspraken. Volgens critici het bewijs dat de wet zelf als straf wordt gebruikt. Zo kan het al snel jaren duren voordat een zaak voor de rechter komt. Al die tijd zitten verdachten vast.

In een café in het noorden van Delhi waar de muziek zo hard staat dat de hoofden dicht bij elkaar worden gehouden, zit Natasha Narwal in een kleermakerszit in haar stoel. Het is zo’n anderhalve maand na haar voorlopige vrijlating uit de beruchte Tihar-gevangenis. Ze voelt zich gelukkig niet meer zo versuft als in die eerste week, vertelt ze. „Onze vrijlating was een grotere verrassing dan de arrestatie zelf.”

Samen met Devangana Kalita maakt Narwal deel uit van Pinjra Tod (Breek de kooi), een collectief van vrouwelijke studenten. In 2019 raakte zij betrokken bij grootschalige protesten in Delhi tegen een nieuwe burgerschapswet, die religie als toets gebruikt en moslims uitsluit. Spanningen tussen de overwegend islamitische betogers en aanhangers van de hindoe-nationalistische regering, mondden uit in rellen waarbij 53 mensen omkwamen.

Slechte Bollywoodfilm

Al snel richtte het politieonderzoek zich onder meer op studentactivisten van universiteiten die de BJP verguist als ‘linkse bolwerken’. Zoals de Jawaharlal Nehru Universiteit waaraan Narwal in geschiedenis promoveert. Enkele bekenden van haar waren al opgepakt toen agenten uiteindelijk ook voor Narwal en Kalita’s deur stonden. Narwal: „Toen we hoorden dat we onder de antiterreurwet waren aangeklaagd, dachten we ‘oké, dit is het dan voor de komende vier, vijf jaar’.”

Volgens het ruim 18.000 pagina’s tellende dossier dat mede over hen is opgesteld, maken zij deel uit van een complot dat achter deze rellen zit. Narwal en Kalita, die in Tihar een cel deelden, lazen het met de grootste lol. „Het was zo absurd wat daarin allemaal stond”, zegt Narwal. „Alsof je het script van een slechte Bollywoodfilm las. We konden niet anders dan erom lachen.”

De vrouwen dienden verzoeken tot vrijlating op borgtocht in, onder meer toen Narwals vader ernstig ziek werd. Pas na zijn overlijden mocht ze enige dagen naar huis voor de crematie. Toen in juni hun borgverzoek dan toch werd gehonoreerd, zagen ze dat „totaal niet” aankomen.

Ze hebben geluk gehad, zegt Narwal. Wat kan ze anders zeggen? De rechter was er duidelijk over: „Het lijkt erop dat de staat in zijn ijver afwijkende meningen te onderdrukken en in de morbide angst dat zaken uit de hand kunnen lopen, de grens tussen het grondwettelijk gegarandeerde recht te protesteren en terroristische activiteiten heeft vervaagd.” Als zo’n vervaging aan kracht wint, waarschuwde hij, „dan komt de democratie in gevaar”.