Hoe leger en politie Israëls kolonisten beschermen

Amerika en Europa mogen dan wel vasthouden aan die oude, trouwe tweestatenoplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen, de Israëlische premier ziet daar helemaal niets in. „Een Palestijnse staat zou een terreurstaat betekenen”, zei Naftali Bennett vorige maand nadat Angela Merkel die oude toverformule weer eens uit de kast had gehaald. In plaats daarvan was hij wel bereid stappen te zetten om de leefomstandigheden te verbeteren van Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook.

Dit is mijn opmaat naar de verslechtering van de leefomstandigheden in bezet gebied. Neem Bennetts minister van Defensie, Benny Gantz. Die besprak donderdag met leger en politie het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnse burgers op de Westelijke Jordaanoever. „Dit is een ernstig fenomeen in termen van moraal en veiligheid, en het heeft diplomatieke consequenties”, zei hij na afloop.

Ter illustratie heb ik voor u een nieuw rapport van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem (State Business: Israel’s misappropriation of land in the West Bank through settler violence). Dit zijn wat bijbehorende cijfers: „Van begin 2020 tot eind september 2021 documenteerde B’Tselem 451 aanvallen door kolonisten op Palestijnen en hun bezittingen. Deze cijfers zijn exclusief de Jordaanvallei, waar geweld aan de orde van de dag is. In 27 gevallen van de 451 vuurden kolonisten scherpe munitie af, 180 omvatten fysiek geweld, 145 omvatten schade aan privébezit, 77 aanvallen op huizen, en 35 op passerende auto’s.”

Let op de rol van leger en politie: „De aanwezigheid van leger en politie werd geregistreerd in 183 van deze incidenten. In 66 gevallen waren eenheden aanwezig en deden niets; in 104 namen ze deel aan de aanval, gewoonlijk met rubberkogels, traangas en flitsgranaten. In 22 incidenten arresteerden veiligheidsdiensten Palestijnen die waren aangevallen door kolonisten.” Op Twitter heeft u vast ook wel eens videobeelden gezien van zulke incidenten.

Waarom schrijf ik hier vandaag over? Om Gantz, en het nieuwe rapport van B’Tselem. En de korte documentaire Mission: Hebron (uit 2020) van de Israëlische filmmaakster Rona Segal die The New York Times eveneens vorige week plaatste op zijn documentairepagina Op-Docs. Segal zette zes militairen die in Hebron hadden gediend op een stoel en liet hen vertellen over hun enige taak, de kleine (850 man-vrouw), zeer radicale kolonie te beschermen in deze grote Palestijnse stad (215.000) op de Westbank. Door afsluitingen van wegen voor Palestijnen – „steriele routes”, „hoe dichter bij de nederzetting, hoe strikter de sterilisatie”. Door fouilleringen. „Het gaat er niet om een mes te vinden”, zegt een van de militairen. „Maar hun duidelijk te maken dat ze zich gedeisd moeten houden.”

Door arrestaties, soms zonder enige aanwijzing: „Iedere Palestijn daar is een potentiële terrorist.” Ze moeten kolonisten beschermen als die paraderen door de Palestijnse straten. Ze worden geacht kolonistenkinderen ongemoeid te laten die met stenen naar Palestijnen gooien of met pepperspray bestoken. „De relatie tussen de kolonisten en het leger – soms wist ik niet wie de orders gaf.” De documentaire is gelardeerd met beelden die voor zich spreken.

Vorige maand zijn kolonisten in Hebron gaan bouwen aan een uitbreiding. Verbetering van de leefomstandigheden van de Palestijnen? Kom nou. Lees het rapport van B’Tselem. Check Mission: Hebron.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.