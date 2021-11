Het was geen fijn weekend

Nederland was het afgelopen weekend opeens wereldnieuws geworden – en dat is zelden goed nieuws. In buitenlandse bewoordingen krijgt zulk nieuws een nog dramatischer klank dan in onze moerstaal. „Wieder brutale Corona-Krawalle in Holland – Jugendliche ziehen randalierend durch Den Haag und andere Städte”, kopte Bild. The Guardian schreef: „Rioters pelted police with stones and fireworks in The Hague. (…) It was one of the worst outbreaks of violence in the Netherlands since coronavirus restrictions were first imposed last year.”

In het tv-programma Buitenhof keken buitenlandse en Nederlandse gasten elkaar verbluft aan. Wat was hier aan de hand? „Shocking”, vond Lionel Barber, oud-hoofdredacteur van de Financial Times. Het was een memorabele uitzending omdat twee hoofdrolspelers in het Nederlandse coronadrama, burgemeester Hubert Bruls en viroloog Marion Koopmans, tot dezelfde conclusie kwamen: een nieuwe lockdown is onafwendbaar als de cijfers niet snel gunstiger worden. Ze werden daarin bevestigd door Attje Kuiken, Tweede Kamerlid voor de PvdA. (Waar is trouwens Lilianne Ploumen? Is de huidige situatie in Nederland geen chefsache bij de PvdA?)

Bruls toonde zich teleurgesteld over de gebrekkige naleving van de overheidsmaatregelen. Koopmans stelde vast dat de mobiliteitscijfers ongunstig blijven, anders gezegd: we bewegen te veel. „Gaan we in deze lijn door, dan kan de zorg dat niet aan”, waarschuwde ze.

Je hoefde de afgelopen dagen maar om je heen te kijken om te beseffen dat deze deskundigen geen onzin uitslaan. Ik zag in Amsterdam volle cafés, waarin mensen (vooral mannen) op elkaars tenen stonden, drukke winkelstraten en een coronademonstratie waar minstens duizend mensen urenlang op minder dan anderhalve meter afstand met elkaar verkeerden, zowel op straat als in het openbaar vervoer waarmee ze naar het centrum van Amsterdam kwamen.

Het was, dat moet gezegd, een rustige demonstratie in Amsterdam, al waren er wel de gebruikelijke maffe borden („Er komen tribunalen”, „Back to Humanity”) en zou er naar de politie zijn geroepen: „Jullie zijn ook moordenaars en gaan jullie zo meteen ook schieten?”

Dit laatste citeerde de Amsterdamse hoofdcommissaris Frank Paauw, ook in Buitenhof. Hij liet ten overvloede een filmfragment zien naar aanleiding van de rellen in Rotterdam, afgelopen vrijdag, waarop een aantal gemaskerde Rotterdamse havenwerkers, verenigd in Dockers United, elkaar brandende fakkels doorgeven. Een zware dreigende mannenstem zegt dat het een boodschap aan het kabinet en de Tweede Kamer betreft. „Wat wij nooit zullen accepteren: uw QR-code in de haven en een splitsing van de samenleving.”

Op YouTube is het hele filmpje te zien en hoor je de basstem afsluiten met de waarschuwing: „Wij zijn met veel, wij zijn georganiseerd. Don’t fuck with us.”

Paauw wist niet zeker of het een authentiek filmpje was, maar hij vermoedde van wel. Zolang de Rotterdamse havenwerkers het niet tegenspreken, zullen we dat moeten aannemen. Het filmpje deed presentator Twan Huys aan de beruchte Ku Klux Klan denken, van oorsprong een aantal witte, geheime, racistische organisaties, berucht om hun gewelddadigheid.

Wat nog ontbreekt, is de openbare lynchpartij door de Klan, maar daar voorzien de sociale media al enigszins in.