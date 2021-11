Ex-Aegon-baas krijgt topfunctie Deutsche Bank

Dat was toch een andere ‘w’ dan velen verwacht hadden. Wekenlang leek het zeker dat een van de drie gevestigde namen uit de raad van commissarissen van Deutsche Bank (DB) – Theodor Weimer, Frank Witter of Norbert Winkeljohann – de nieuwe president-commissaris zou worden. Maar de functie van een van de belangrijkste bankiers van de Bondsrepubliek ging naar de in Duitsland tamelijk onbekende Nederlander Alexander Wynaendts (Almelo, 1960).

Wynaendts, tussen 2008 en 2020 bestuursvoorzitter van verzekeraar Aegon, zal toezicht houden op een van de grootste banken ter wereld (84.000 werknemers). Maandagochtend bleek dat een speciaal comité hem heeft voorgedragen, in wat persbureau DPA omschreef als een „surprise coup”.

Veel meer redenen dan dat Wynaendts veel ervaring heeft in de financiële sector noemt DB niet. Maar het laat zich raden waarom de keus op hem gevallen is: met Deutsche Bank gaat het al langer niet goed. Er moeten mogelijk duizenden mensen uit, winstdoelstellingen worden niet gehaald en een fusie lijkt noodzakelijk. Wynaendts heeft als ex-bestuursvoorzitter van Aegon veel ervaring met financiële instellingen die het zwaar hebben. Hij leidde Aegon door moeilijke jaren na de financiële crisis, waarbij overheidssteun nodig was. Daarna herstructureerde hij de boel flink door slechtlopende takken af te stoten, om vervolgens weer geconfronteerd te worden met lage rentes en volatiele markten.

Gekke studie

Met zijn voordracht bekroont Wynaents een carrière die wordt gekenmerkt door een grote intelligentie en een sterke sociale antenne. Wynaendts geldt als vriendelijk en diplomatiek – hij kan scherpe boodschappen rustig en met een glimlach brengen.

Dat lijkt Wynaendts te hebben van zijn vader, de beroemde diplomaat Henry Wynaendts. Door zijn werk bracht de jonge Wynaendts in zijn jeugd nauwelijks tijd door in Nederland. Tot zijn vijftiende woonde hij onder meer in Moskou, het toenmalige Rhodesië en Jakarta, waar hij op internationale scholen vloeiend Frans leerde. Daarna studeerde hij elektrotechniek.

Wynaendts heeft veel ervaring met financiële instellingen die het zwaar hebben

Een gekke studie voor een bestuursvoorzitter van een verzekeraar, zouden mensen later af en toe zeggen. In 2007 vroeg een journalist van NRC of Wynaendts eigenlijk wel thuis was in de financiële wereld. Ja, was het antwoord, elektrotechnicus had hij nooit willen worden, hij genoot vooral van de cijfers. Zijn achtergrond hielp hem nu „complexe financiële organisaties” te doorgronden.

Invloedrijk

Inderdaad gold Wynaendts binnen Aegon – hij kwam er in 1997 binnen na jaren bij ABN Amro – rond de eeuwwisseling als iemand die alles snel begreep en daardoor ook over alles meepraatte. Dat hij de hoogste man werd, verbaasde veel mensen nauwelijks.

Lees ook: Doet Deutsche aan duurzaam beleggen, of greenwashing?

De hoge verwachtingen werden niet helemaal ingelost. Vlak na zijn aantreden brak de financiële crisis uit. Aegon moest aankloppen bij de overheid voor een kapitaalinjectie van 3 miljard euro.

Wynaendts wist de crisis door te komen, maar Aegon kwam er nooit meer helemaal bovenop. Door de lage rente, die de rendementen van Aegon in de weg zat, bleef het bedrijf de laatste jaren matig presteren. De beurskoers is nog altijd een stuk lager dan in 2008. Dat ligt niet alleen aan Wynaendts, maar hier en daar klonk ook kritiek op de topman. Sommige analisten vonden dat een visie ontbrak.

Wynaendts wordt bij Deutsche Bank in één klap een van de belangrijkste mensen in het Duitse financiële bedrijfsleven. De DB-president-commissaris geldt als invloedrijk. Wynaendts’ voorganger Paul Achleitner benoemde maar liefst vier bestuursvoorzitters van de bank. Hem is vaak verweten dat het herstel van de bank na de financiële crisis te traag op gang kwam omdat hij te lang vasthield aan de verkeerde bestuurders.